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《艾蜜莉在巴黎》帥主廚Lucas認為角色不再有趣　第5季考慮不回歸

盧卡斯巴禾與《艾蜜莉在巴黎》的合約已經在第4季結束了，非常有可能，下一季不會出場。（Netflix提供）

▲盧卡斯巴禾與《艾蜜莉在巴黎》的合約已經在第4季結束了，非常有可能，下一季不會出場。（Netflix提供）

圖文／鏡週刊

雖然早在9月已經宣布《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）會續約第5季，但是男主角盧卡斯巴禾（Lucas Bravo）卻覺得扮演天菜大廚加百列已經開始不再有趣了，跟自己漸行漸遠，所以不確定自己是否該演第5季。

盧卡斯巴禾回憶一開始加百列還是被定義為性感廚師，他覺得還有一部分的自己，但是隨著劇情發展跟編劇決定的走向，漸漸地覺得自己跟加百列越來越不相像，「第一季時，他還有很多的我。」可是隨著一路發展下來，加百列就逐漸被別人擺布，「他在語言隔閡中迷失了，忘記周圍發生的一切，好像讓身邊每個人都可以隨便擺布。我很想看看加百列是否還有機會能回到他本來有趣、厚臉皮、俏皮、充滿活力的自我。因為連續三季都在扮演憂傷、沮喪跟失落，對我已經不再有趣了。這應該是一齣喜劇，偏偏每個在我身邊的人都演得很開心，大家都蹦蹦跳跳，我卻是慢慢陷入天知道這是怎麼回事。」

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盧卡斯巴禾承認自己的合約是簽署到第4季結束，所以也懷疑自己是否屬於第5季的一部分，此外他也提到拍攝時沒有太多的發揮空間，「我嘗試讓每一季都有點不太一樣，但拍攝當下沒有太多自由，我們不能隨便改變一個字眼或情緒，我們只能遵守。」即便如此，他表示這個節目打開了自己的事業，「我喜歡這節目也喜歡參與其中的人，這樣說好了，我不是不知道感激的傢伙，但是當你喜歡某件事物，你會想要...會想要它變得更好。我不會撒謊，我對角色的發展方向感到沮喪。」

因為第4季結尾，義大利男星歐亨尼奧弗蘭切斯基尼（Eugenio Franceschini）出場，顯然是艾蜜莉的新男友，讓故事也跟著搬到羅馬發展，所以某個程度上來說，除非加百列要做出一些徹底的改變，否則很難挽回艾蜜莉了。

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鏡週刊, 艾蜜莉在巴黎, Lucas Bravo

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