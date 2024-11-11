ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

五迷哀嚎「6場聽不夠」　五月天桃園跨年再加場？相信音樂給答案

記者吳睿慈／台北報導

天團五月天為「5525回到那一天」巡迴演唱會跨年場次，將於年底至明年年初在樂天桃園棒球場連開六場，演唱會一共6場、15萬張票於10日宣布完售，被問及否加場？經紀公司相信音樂11日正面回應。而他們近來以《回到那一天》重返上海體育場，歌迷熱烈搶購，10場完售再加一，帶給粉絲共11場的震撼視聽效果，再一次開創演唱會全新紀元。

▲▼五迷哀嚎「6場聽不夠」　五月天桃園跨年再加場？相信音樂給答案。（圖／相信音樂提供）

▲五月天相隔1年在上海與歌迷見面。（圖／相信音樂提供）

相隔1年與上海歌迷相見，五月天隨著「Fly to 25TH豪華客機」出場，一開場的〈OAOA〉、〈孫悟空〉、〈傷心的人別聽慢歌〉到安可〈第一天〉歌的大合唱，讓他們感受到滿滿的熱情，石頭說：「你們今天很興奮對不對？五月天也是！很久沒看到你們，今天天氣還不錯，但有一點涼，在台上的我們很需要你們的溫暖。」怪獸則問及台下歌迷有誰去年來看過演唱會，全場全都熱烈舉手，接著他說：「幾乎全部都看過，今年還來幹嘛？原來是五月天的25週年，所以要來上海跟大家聚一聚。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼五迷哀嚎「6場聽不夠」　五月天桃園跨年再加場？相信音樂給答案。（圖／相信音樂提供）

▲冠佑自爆會上街走走逛逛，粉絲若巧遇可打招呼。（圖／相信音樂提供）

冠佑也表示因為有11場演唱會，所以會在上海待一段時間，五月天也會上街走走逛逛，如果在街上遇到他，記得跟他打聲招呼，此話一出，瑪莎打趣說：「我會幫你上網打卡。」歌迷激動嗨翻。

▲▼五迷哀嚎「6場聽不夠」　五月天桃園跨年再加場？相信音樂給答案。（圖／相信音樂提供）

▲五月天桃園跨年被問到是否再加場，相信音樂表示「視各個條件狀況來考量」。（圖／相信音樂提供）

上海站揭幕，他們近日也宣布跨年回到桃園陪歌迷共度，6場一共15萬張票完售，大批歌迷敲碗加場，經紀公司相信音樂11日正面回應「會視各個條件狀況來考量，一切消息請以相信音樂官方公布為主。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

推薦閱讀

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」！長文揭真相：10年才出軌應佩服

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」！長文揭真相：10年才出軌應佩服

Yuma小王Tommy起底！曾是百萬YTR三原搭檔　現是98萬陽光網紅卻翻車

Yuma小王Tommy起底！曾是百萬YTR三原搭檔　現是98萬陽光網紅卻翻車

27歲霸總愛上45歲保潔阿姨！陸狗血短劇「長輩砸錢狂看」官方出手管了

27歲霸總愛上45歲保潔阿姨！陸狗血短劇「長輩砸錢狂看」官方出手管了

直擊林書豪親弟「信義區被辣妹包圍」！路人驚覺是本尊 他反應曝

直擊林書豪親弟「信義區被辣妹包圍」！路人驚覺是本尊 他反應曝

啦啦隊女神慈妹「親了」　古曜威3秒戲連拍10次

啦啦隊女神慈妹「親了」　古曜威3秒戲連拍10次

楊謹華「同框破冰」柯震東！　恩怨都因16年閨蜜蕭亞軒　

楊謹華「同框破冰」柯震東！　恩怨都因16年閨蜜蕭亞軒　

葛斯齊再爆！王定宇傳訊神秘女「拿超級照片來道歉」　怒：你很over

葛斯齊再爆！王定宇傳訊神秘女「拿超級照片來道歉」　怒：你很over

唐綺陽運勢／巨蟹感情「不想忍了」天秤想太多心好累！水瓶時來運轉

唐綺陽運勢／巨蟹感情「不想忍了」天秤想太多心好累！水瓶時來運轉

舒華回台被拍「低胸搭高鐵」！0偽裝解放細肩帶 超兇身材全看光

舒華回台被拍「低胸搭高鐵」！0偽裝解放細肩帶 超兇身材全看光

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有…艾熙認了：他們看過我

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有…艾熙認了：他們看過我

美女主播新聞報一半突暈倒！日劇男神「紳士手」神救援…鏡頭急切

美女主播新聞報一半突暈倒！日劇男神「紳士手」神救援…鏡頭急切

嚴藝文揭《影后》內幕「原找10個女演員」！　謝盈萱被謝瓊煖震撼當場哭了

嚴藝文揭《影后》內幕「原找10個女演員」！　謝盈萱被謝瓊煖震撼當場哭了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」！長文揭真相：10年才出軌應佩服

Yuma小王Tommy起底！曾是百萬YTR三原搭檔　現是98萬陽光網紅卻翻車

27歲霸總愛上45歲保潔阿姨！陸狗血短劇「長輩砸錢狂看」官方出手管了

直擊林書豪親弟「信義區被辣妹包圍」！路人驚覺是本尊 他反應曝

啦啦隊女神慈妹「親了」　古曜威3秒戲連拍10次

楊謹華「同框破冰」柯震東！　恩怨都因16年閨蜜蕭亞軒　

葛斯齊再爆！王定宇傳訊神秘女「拿超級照片來道歉」　怒：你很over

唐綺陽運勢／巨蟹感情「不想忍了」天秤想太多心好累！水瓶時來運轉

舒華回台被拍「低胸搭高鐵」！0偽裝解放細肩帶 超兇身材全看光

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有…艾熙認了：他們看過我

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

五月天

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 拍到了！歐陽娜娜爆「同居大6歲鼓手」凌晨帶回香閨 直擊牽手畫面
  2. 攝影師挑戰6000M極地闖金馬　導演揭幕後驚悚「是他救了我」
  3. 余祥銓自爆家中地位不如狗！　遭姊姊欺壓「強逼穿女裝」童年陰影全說了
  4. 虞書欣娃娃臉「身高卻超巨人」！驚人對比照曝光　網嚇歪：竟然這麼高　
  5. 五迷哀嚎「6場聽不夠」　五月天桃園跨年再加場？相信音樂給答案
  6. 《影后》演潘茵茵「本來不是曾莞婷」！接戲內幕曝 她認：太多人避諱
  7. 雷／《珠簾玉幕》開虐「趙露思哭瘋」！4重要角色全領便當　慘到網崩潰
  8. 謝和弦當爸後變了！培育「超萌女兒當歌手」　跑通告為她鋪路出道
  9. 歐漢聲離婚3年！自爆跟前妻「剛結婚就不合」　度蜜月機場發飆內幕曝光
  10. 小優失言「惹火同場來賓」！他垮臉：可以這樣亂講話嗎 火爆過程曝

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366