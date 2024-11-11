五迷哀嚎「6場聽不夠」　五月天桃園跨年再加場？相信音樂給答案

記者吳睿慈／台北報導

天團五月天為「5525回到那一天」巡迴演唱會跨年場次，將於年底至明年年初在樂天桃園棒球場連開六場，演唱會一共6場、15萬張票於10日宣布完售，被問及否加場？經紀公司相信音樂11日正面回應。而他們近來以《回到那一天》重返上海體育場，歌迷熱烈搶購，10場完售再加一，帶給粉絲共11場的震撼視聽效果，再一次開創演唱會全新紀元。

▲五月天相隔1年在上海與歌迷見面。（圖／相信音樂提供）



相隔1年與上海歌迷相見，五月天隨著「Fly to 25TH豪華客機」出場，一開場的〈OAOA〉、〈孫悟空〉、〈傷心的人別聽慢歌〉到安可〈第一天〉歌的大合唱，讓他們感受到滿滿的熱情，石頭說：「你們今天很興奮對不對？五月天也是！很久沒看到你們，今天天氣還不錯，但有一點涼，在台上的我們很需要你們的溫暖。」怪獸則問及台下歌迷有誰去年來看過演唱會，全場全都熱烈舉手，接著他說：「幾乎全部都看過，今年還來幹嘛？原來是五月天的25週年，所以要來上海跟大家聚一聚。」

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▲冠佑自爆會上街走走逛逛，粉絲若巧遇可打招呼。（圖／相信音樂提供）



冠佑也表示因為有11場演唱會，所以會在上海待一段時間，五月天也會上街走走逛逛，如果在街上遇到他，記得跟他打聲招呼，此話一出，瑪莎打趣說：「我會幫你上網打卡。」歌迷激動嗨翻。

▲五月天桃園跨年被問到是否再加場，相信音樂表示「視各個條件狀況來考量」。（圖／相信音樂提供）



上海站揭幕，他們近日也宣布跨年回到桃園陪歌迷共度，6場一共15萬張票完售，大批歌迷敲碗加場，經紀公司相信音樂11日正面回應「會視各個條件狀況來考量，一切消息請以相信音樂官方公布為主。」