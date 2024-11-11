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Yuma小王Tommy起底！曾是百萬YTR三原搭檔　現是98萬陽光網紅卻翻車

記者田暐瑋／綜合報導

百萬YouTuber「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma的7年婚變調，從原本的單方出軌演變成雙方出軌的4角戀。小三爆料正宮先出軌日本YouTuber Tommy，而Tommy也被網友起底，曾是「三原JAPAN」的核心成員，外型陽光帥氣，擁有98萬粉絲追蹤，還曾和女星周曉涵合體拍片。

大陸女畫家小三近日爆料，指出並未介入Ryu、Yuma的關係，反指是正宮Yuma先偷吃日籍網紅Tommy，「薄情寡義是你、背信棄義是你、落井下石的還是你。」Tommy原本是YTR三原慧悟旗下「三原JAPAN」的核心成員，後自立門戶創立「TommyTommy Japan」頻道，擁有近百萬訂閱者，以陽光老實的形象和185公分的高挑身材深受粉絲喜愛。

▲Tommy曾是三原搭檔。（圖／翻攝自IG）

▲Tommy曾是三原搭檔。（圖／翻攝自IG）

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Tommy在大學三年級期間來台灣交換學習，此後便長居台灣發展其網紅生涯，2021年開始跟Ryu、Yuma合作拍片，也常帶夫妻倆回到大阪老家旅行，如今卻被指是小王，和平常老實的形象判若兩人，讓大批網友震驚不已，「超級意外到不行」、「很喜歡看tommy的影片欸……傻眼」、「今年最大YTR醜聞」、「非常意外，我還以為他是與世隔絕的小youtuber」。

▲Tommy新影片留言被灌爆。（圖／翻攝YouTube／TommyTommy Japan、yuma IG）

▲Tommy新影片留言被灌爆。（圖／翻攝YouTube／TommyTommy Japan、yuma IG）

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Ryu, Yuma, Tommy, 三原

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