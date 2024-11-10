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SJ D&E哄「台灣老婆」：請妳們努力工作！　「是否續約7-11」揭曉

記者吳睿慈／桃園報導

南韓團體Super Junior D&E由東海、銀赫所組成，兩人近來接下便利商店7-11商品代言，為了獲得小卡，商店營業額大幅度上升，他們10日在林口開唱，化身稱職代言人，不忘喊話「我們是否會跟7-11續約，取決於妳們了」，銀赫也在場上哄著歌迷，大喊兩次「台灣老婆」，下秒東海則威脅笑喊「請妳們好好工作」。

▲銀赫、東海10日在林口開唱。（圖／藝尚提供）

▲銀赫、東海10日在林口開唱。（圖／藝尚提供）

Super Junior D&E近來接下代言，他們把商品帶上台，邊唱還邊秀食物，逗得全場笑出來，東海主動提起「聽說因為大家吃了很多御飯糰，銷售額變好很多喔，我們自己也吃了很多、買很多」，他幽默地帶著威脅的語氣笑喊「7-11會不會跟我們續約，關乎於大家的支持度喔，看看3、4個月之後，會不會有續約的新聞出去，還是會跟7-11說掰掰呢？」

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▲▼SJ D＆E哄「台灣老婆」：請妳們努力工作！　「是否續約7-11」揭曉。（圖／藝尚提供）

▲▼SJ D＆E喊話台灣老婆「請妳們努力工作」，粉絲的支持度會影響到他們是否續約便利商店。（圖／藝尚提供）

▲▼SJ D＆E喊話台灣老婆「請妳們努力工作」，是否續約7-11」揭曉。（圖／藝尚提供）

東海、銀赫兩人連哄帶騙，請歌迷多多買商品，台下哀嚎著「沒有錢」，東海則堅定地喊「請妳們努力工作！」銀赫則繼續哄歌迷「台灣老婆」，全場再度笑出來。

▲▼SJ D＆E哄「台灣老婆」：請妳們努力工作！　「是否續約7-11」揭曉。（圖／藝尚提供）

▲SJ D＆E化身執事誘惑台灣老婆。（圖／藝尚提供）

演唱會進入後半段，歌迷再度卯足全力為兩人應援，全場舉起排字「永遠愛D&E」，兩人感動致謝ANNIE（台灣粉絲名稱）準備的驚喜，銀赫還演起感動到暈倒的戲碼。

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Super Junior D&E, 東海, 銀赫

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