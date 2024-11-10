曾莞婷認了「演過八點檔讓我更難被認同」！揭接戲內幕：沒人注意到

記者潘慧中／綜合報導

曾莞婷在電視劇《影后》飾演傲嬌女演員「潘茵茵」，精湛演技再度讓網友眼睛為之一亮。看到有粉絲發文描述她真實生活的戲路超像「潘茵茵」時，她也被釣出來承認：「演過八點檔確實讓我更難被認同。」

▲曾莞婷回應承認演過八點檔讓她更難被認同。（圖／翻攝自Threads／vicky_7155）



隨著《影后》在串流平台上線，許多劇迷陸續在Threads發表感想，其中引起關注的是，有人寫下「曾莞婷的狀態根本就像是在說她本人，撇除感情那段，但現在她的戲路就是被8點檔綁死後，加上外型的關係，導致受到很多侷限」。

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▲▼曾莞婷在《影后》飾演傲嬌女演員。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）



對此，曾莞婷10日不但親自回應，也承認演過八點檔確實讓她之後的演藝路更辛苦、更難被認同，「但那也是我的養分，也讓我成長不少。」發現不少網友對自己的印象仍停留在八點檔時，她也進一步解釋：「其實我離開八點檔很久了，只是沒人注意到。」

▲曾莞婷海巡回應劇迷的評價。（圖／翻攝自Threads／vicky_7155）



至於有不少劇迷認為她有望獲得明年的金鐘獎時，曾莞婷則謙虛表示，演這部戲不是為了得獎，而是要尋找並探索自我價值，「當然這個價值是我自己定義的不是別人給我的。」