《孔雀魚》結局倒數！變態殺手終於露面　金鐘視帝人格分裂嚇壞網

記者黃庠棻／台北報導

《孔雀魚》本週日將播出精彩大結局，上集劇情中變態殺手終於露面，飾演警察局長李興文之子的姚淳耀，在鏡子前演繹分裂人格相互對話，精湛演技讓人不寒而慄。另外，網友也熱烈討論莊凱勛落水原因是否與藍葦華有關。

▲《孔雀魚》結局倒數，變態殺人犯終於露臉。（圖／公視台語台、華視提供）

兩位金鐘視帝演技渾然天成，互動就像真的換帖兄弟，莊凱勛自豪地說「我跟葦華太有默契了，兩個人都不是照劇本唸台詞，當你變成角色並與對戲演員彼此信任，就沒有背不背台詞的問題，因為進入角色的你，說什麼、做什麼都是對的！」

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▲《孔雀魚》結局倒數，變態殺人犯終於露臉。（圖／公視台語台、華視提供）

莊凱勛剖析自己與所飾演的張力有相似也有不同之處，表示「我確實會為朋友兄弟付出，但是付出到感受對方不對勁或過度奉獻到快要失去自己的時候，我就會收手了。」

▲《孔雀魚》結局倒數。（圖／公視台語台、華視提供）

不僅如此，莊凱勛透露過往曾被導演、編劇告知自己是角色第一人選，相約討論劇本，他也不藏私從演員角度提出專業意見優化角色、情節，結果再出現那部片新聞已經是殺青了，對方利用他的名氣申請輔導金補助，內容也保留他的想法，但是卡司卻找其他演員。

▲《孔雀魚》結局倒數。（圖／公視台語台、華視提供）

這些經歷讓莊凱勛養成「靠自己、不求人、不欠人，也不輕易相信別人」的謹慎態度，他在戲裡與藍葦華大談夢想，開玩笑若不當警察，要去當保全、男公關；現實中提到一雙兒女語氣瞬間變得柔和，坦言現階段最希望是把小孩健康平安養大，然後看兄妹倆成家立業，自己除了原本對表演的熱忱，與成為一個好演員目標不變以外，接下任何作品都因為孩子而更加充實。

▲《孔雀魚》結局倒數。（圖／公視台語台、華視提供）

除了警察內戰外，《孔雀魚》最新預告也出現顏正國、張再興率領大批小弟上街，與警方的衝突一觸即發，讓人看得。張再興分享拍攝前除了自己研究腳本做功課外，整個氛圍是所有演員一起營造的。

▲《孔雀魚》結局倒數。（圖／公視台語台、華視提供）

張再興說道「例如葦華哥他演過警察，也演過邊緣人經驗豐富，所以他會在開拍前跟我討論，怎麼做可以帶出氛圍，非常厲害。國哥則是十分在意有沒有使用行話，這次拍攝《孔雀魚》時，錢人豪導演也會一直討論時下兄弟流行的用語，讓我們即興碰撞出更生活化的台詞。」

▲《孔雀魚》結局倒數。（圖／公視台語台、華視提供）

而尹馨與安心亞這對患難姐妹也再度遭到襲擊，兇手疑似點火引發爆炸。為了追查莊凱勛的落水原因，兩人從打火機上發現保險箱密碼，一路抽絲剝繭找到莊凱勛特地留下的保命USB。

▲《孔雀魚》結局倒數。（圖／公視台語台、華視提供）

戲外尹馨卻為解謎所苦，她苦笑自己只玩過一次密室逃脫，帶隊的朋友還發下豪語，要組一個高智商隊伍用最快的速度逃出，結果一群人困了兩個小時，後來她試圖提議放棄，不料朋友卻十分堅持「錢都繳了，絕對不能放棄！」讓她哭笑不得。安心亞則自認很會玩密室逃脫 但是看懸疑片卻常常猜錯兇手。

▲《孔雀魚》結局倒數。（圖／公視台語台、華視提供）

《孔雀魚》裡單親媽媽亞男與傳播妹小雪一路相互扶持、正面迎戰生活的不公與困境，展現堅韌的女性形象。尹馨認為亞男最動人的是堅持「大家都是靠雙手賺錢的，不應該被看輕。」她坦言演員在拍戲時經常只能被動等待表演，相對比較沒有權力，但是自己從未看輕演員這個工作，每一次表演都抱持著「再小的工作都值得尊敬」的心情全力以赴，因此在她心目中「職業無貴賤」是一個很重要的價值觀。安心亞則欣賞小雪，即使在複雜的環境，還是依然保持善良正義。