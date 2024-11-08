嘻小瓜錄影「被大咖藝人要求閉嘴」！　委屈心聲全說了

記者王靖淳／綜合報導

藝人嘻小瓜平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常，今（8）日他在Threads發文透露，曾在節目錄影中遇到某大咖藝人質疑搶時間，而打斷並要求他不要講話，甚至還被主持人批評不男不女，種種過程都令他感到相當不適，「大家不知道我們經歷了什麼。」

▲嘻小瓜。（圖／翻攝自Facebook／嘻小瓜-謝紹宸 kuakua）

嘻小瓜在文中回憶當時錄影的情境，他提到，自己只是應主持人之邀回答問題，卻被對方打斷並要求不要講話，讓他當場愣住。嘻小瓜表示，對方認為他搶走了時間，似乎希望訪談焦點只集中在自己身上。

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嘻小瓜也提到錄影過程中遇到的其他經歷，透露曾被主持人當眾批評不男不女，甚至還對他說：「窮人呀，你的歌好難聽，我的比較好聽。」嘻小瓜無奈表示，這些不愉快的對話往往會被剪掉，只留下他尷尬的反應，讓觀眾誤以為他態度不佳，甚至批評他講話太快或臭臉、沒有職業道德。

▲嘻小瓜透露上節目時被某大咖說別講話。（圖／翻攝自Threads／kuakua_0629）

最後，嘻小瓜感嘆地說道：「其實大家不知道我們經歷了什麼！」藉此表達在鏡頭前努力保持專業的背後，藝人們也承受著外界難以了解的壓力。貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚。