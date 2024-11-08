ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

嘻小瓜錄影「被大咖藝人要求閉嘴」！　委屈心聲全說了

記者王靖淳／綜合報導

藝人嘻小瓜平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常，今（8）日他在Threads發文透露，曾在節目錄影中遇到某大咖藝人質疑搶時間，而打斷並要求他不要講話，甚至還被主持人批評不男不女，種種過程都令他感到相當不適，「大家不知道我們經歷了什麼。」

▲▼嘻小瓜（圖／翻攝自Facebook／嘻小瓜-謝紹宸 kuakua）

▲嘻小瓜。（圖／翻攝自Facebook／嘻小瓜-謝紹宸 kuakua）

嘻小瓜在文中回憶當時錄影的情境，他提到，自己只是應主持人之邀回答問題，卻被對方打斷並要求不要講話，讓他當場愣住。嘻小瓜表示，對方認為他搶走了時間，似乎希望訪談焦點只集中在自己身上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

嘻小瓜也提到錄影過程中遇到的其他經歷，透露曾被主持人當眾批評不男不女，甚至還對他說：「窮人呀，你的歌好難聽，我的比較好聽。」嘻小瓜無奈表示，這些不愉快的對話往往會被剪掉，只留下他尷尬的反應，讓觀眾誤以為他態度不佳，甚至批評他講話太快或臭臉、沒有職業道德。

▲▼嘻小瓜（圖／翻攝自Facebook／嘻小瓜-謝紹宸 kuakua）

▲嘻小瓜透露上節目時被某大咖說別講話。（圖／翻攝自Threads／kuakua_0629）

最後，嘻小瓜感嘆地說道：「其實大家不知道我們經歷了什麼！」藉此表達在鏡頭前努力保持專業的背後，藝人們也承受著外界難以了解的壓力。貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

周杰倫抓不到昆凌的手 尷尬20秒網笑翻

推薦閱讀

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

葛斯齊被惹毛　爆將公布消息來源　看王定宇怎麼辯

葛斯齊被惹毛　爆將公布消息來源　看王定宇怎麼辯

八點檔女星認了婚前「9年同志情」　被爆欠前女友200萬…回應了！

八點檔女星認了婚前「9年同志情」　被爆欠前女友200萬…回應了！

百萬YTR HOOK認了「取消員旅」！替代2方案曝 網讚爆：真佛心老闆

百萬YTR HOOK認了「取消員旅」！替代2方案曝 網讚爆：真佛心老闆

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」向高層道歉：讓你不快

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」向高層道歉：讓你不快

唱紅「破億神曲」　校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

唱紅「破億神曲」　校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

大牙老公被診斷「精蟲斷肢」！結婚4年沒懷孕…她鬆口2原因：找不到

大牙老公被診斷「精蟲斷肢」！結婚4年沒懷孕…她鬆口2原因：找不到

黃曉明遭爆分手葉珂被討12億！　前妻Angelababy 1動作被抓包

黃曉明遭爆分手葉珂被討12億！　前妻Angelababy 1動作被抓包

王定宇被爆曖昧私訊「我想要你」　 葛斯齊預告：將喚起你美好回憶

王定宇被爆曖昧私訊「我想要你」　 葛斯齊預告：將喚起你美好回憶

Soya分手半年「突現身舊愛IG」！　超強2字回應洩心境

Soya分手半年「突現身舊愛IG」！　超強2字回應洩心境

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

葛斯齊被惹毛　爆將公布消息來源　看王定宇怎麼辯

八點檔女星認了婚前「9年同志情」　被爆欠前女友200萬…回應了！

百萬YTR HOOK認了「取消員旅」！替代2方案曝 網讚爆：真佛心老闆

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」向高層道歉：讓你不快

唱紅「破億神曲」　校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

大牙老公被診斷「精蟲斷肢」！結婚4年沒懷孕…她鬆口2原因：找不到

黃曉明遭爆分手葉珂被討12億！　前妻Angelababy 1動作被抓包

王定宇被爆曖昧私訊「我想要你」　 葛斯齊預告：將喚起你美好回憶

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

嘻小瓜, 大學生了沒, 謝紹宸

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 嘻小瓜錄影「被大咖藝人要求閉嘴」！　委屈心聲全說了
  2. 周杰倫曝「新歌等超久」原因　1事堅持24年自認：不是唱將
  3. 前男團主唱遇連環車禍驚嚇過度　還爆失眠「頭皮狂冒紅疹」！
  4. 屈中恆現身還原「錄影假牙噴出」　 超糗過程全場笑噴：很丟臉耶！
  5. 正妹空姐與「小氣機師」交往曝摳門事跡！　小S一聽傻眼：無可原諒
  6. 八曜和茶北部店開幕湧人潮　YTR卡特不解PO文：沒必要吧？
  7. 根本超模！洪曉蕾17歲「絕美學霸女兒」罕見露面　認將暫離台灣
  8. 「人間傑尼龜」侑廷恢單後火辣脫了　微肉身材現形⋯網暴動：好害羞
  9. 錄影出意外　姚元浩臉部閃燃　驚喊「我毀容了！」
  10. 樂天女孩Dora寫真好波現蹤　邊拍還邊解開褲頭 　「我毫不猶豫」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366