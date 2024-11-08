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八點檔女星認了婚前「9年同志情」　被爆欠前女友200萬…回應了！

記者黃庠棻／台北報導

女星何依霈和龍語申演出八點檔相識相戀，合作《一家團圓》假戲真做，在2023年11月宣布登記結婚，婚後時常會在社群網站上放閃。怎料，何依霈今（8）日卻爆出曾有一位交往多年的同性女友，雙方分手後更產生金錢糾紛，對此何依霈也透過經紀人給出回應。

▲龍語申何依霈登記結婚照。（圖／經紀人提供）

▲龍語申、何依霈2023年登記結婚。（圖／經紀人提供）

何依霈透過經紀人發表聲明，寫下「愛情不該受到性別的束縛，性別更不應成為被威脅或恐嚇的理由」證實了過去的女女戀，坦言與前女友霍某交往了長達9年之久，表示「這段關係對我來說意義非凡」，雙方在2022年8月分手。

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▲何依霈出席《願望》新卡司發布會。（圖／記者林敬旻攝）

▲何依霈認了先前有交往9年多的同性女友。（圖／記者林敬旻攝）

分手後，何依霈與前女友協商交往過程中雙方的財務責任，在分手一年之後完成所有的金錢糾葛，甚至為了對方的工作急需資金，讓她只能申請貸款來償還，至今這筆貸款她仍在努力繳清中。

▲何依霈出席《願望》新卡司發布會。（圖／記者林敬旻攝）

▲何依霈認了先前有交往9年多的同性女友。（圖／記者林敬旻攝）

怎料，何依霈在2023年宣布結婚之後，前女友竟回頭索要交往九年多的日常生活開銷，讓她忍不住在聲明中直呼「難道只因我是公眾人物，九年多的交往裡，所有費用都該由我一人承擔？談個戀愛不論是否走到最後，都需要在分手後為她下半生花費直接買單？」

▲記者劉宜庭／綜合報導恭喜龍語申、何依霈結婚了！2人過去在本土劇《一家團圓》中飾演夫妻檔，如今假戲真做CP成真，雙雙發文報喜：「是的，最萌身高差的我和她（他）決定結婚了！」 。（圖／翻攝自臉書）

▲何依霈針對前女友指控發表聲明。（圖／翻攝自臉書）

此外，何依霈更透露前女友在得知她結婚後，不斷騷擾她與她的家人，今年8月開始對方要求她給予200萬台幣，後續又不斷提高金額，否則就公開兩人過去的戀情試圖毀掉她的事業，透過經紀人從中調解也無法達成和解，目前已向對方表達對於這些騷擾感到人身安全的疑慮，建議以合法途徑解決，請她停止騷擾。

▲▼何依霈和龍語申有最萌身高差 。（圖／翻攝自Facebook／龍語申）

▲何依霈針對前女友指控發表聲明。（圖／翻攝自臉書）

何依霈聲明

愛情不該受到性別的束縛，性別更不應成為被威脅或恐嚇的理由。針對霍某的指控，我需要做 一些澄清與說明：

在曾經的九年交往期間，這段關係對我來說意義非凡。我們最終於2022 年8月分手，後來也都各自找到了新的伴侶。為了不影響各自的新生活，我們分手時協商處理了共同的財務責任，當時我也依據協商的共識，在分手後的一年內完成了所有財務清算，彼此不再有金錢上的瓜葛。

甚至，當時因霍某急需資金，我主動申請貸款，以便儘早將資金轉給她。至今，我仍在償還這筆貸款。

至於交往的過程中，生活中的日常開銷，例如房租、車貸和保險等，雙方都協議共同分擔，支出的決定也都是雙方共同討論的。所以我真的沒想過，對方會莫名在分手且財務結清後，繼續以交往時的支出向我索取錢財，難道只因我是公眾人物，九年多的交往裡，所有費用都該由我一人承擔？談個戀愛不論是否走到最後，都需要在分手後為她下半生花費直接買單？

令人遺憾的是，自2023年11月起，當霍某得知我已與丈夫結婚，便開始透過電話和訊息持續騷擾我（例如揚言向媒體爆料意圖毀壞我們的名譽等)。在質問後，她又表現出悔意，嘗試和解。不僅如此，霍某還騷擾了我身邊的親友，例如打電話給我母親，聲稱自己失業是我造成的，這些毫無根據的指控更波及到他們的日常生活，讓人疲憊不堪 。

此外，今年8月，霍某以自己分手後累積的個人債務為由，再次向我勒索200萬新台幣，並不斷提高勒索金額，揚言如果我不給她這筆錢，她將公開我曾與同性交往的經歷，意圖藉此影響我的家庭與事業 。

針對記者提問的「依霈方面拒絕回應霍某」的問題，事實是自今年8月起，霍某透過粉專平台公開騷擾，讓我深感困擾，因此我才決定封鎖她 (所有證據皆有截圖為證)。更在8月底，她還曾到我的工作場所持續騷擾。由於霍某的情緒極不穩定，時而溝通順暢，時而難以理解，因此縱使我封鎖 了她，但我的經紀人（同時也是霍某的朋友）自8月20日起便不斷透過LINE、電話等方式，協助溝通（皆有通話、對話記錄為證），並向她表達我對於這些騷擾感到人身安全的疑慮，建議以合法途徑解決，請她停止騷擾。

至今，我的朋友們及經紀人仍不斷嘗試協助她，看到事態發展至此，我 深感遺憾。無論如何，我依然衷心祝福她一切安好。

最後，我為在公共平台上佔用了資源處理私人問題深感抱歉，誠心向大家致上萬分歉意。

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