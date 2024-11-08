ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

筋肉媽媽11年粉專「無預警遭停權」！　冤喊：很確定沒違反社群守則

記者張筱涵／綜合報導

知名網紅筋肉媽媽7日透過新粉絲專頁表示，原本的粉絲專頁在未收到任何警告的情況下，突然遭停權了10年，第一時間已經申訴，但也做好心理準備，可能無法將粉絲專頁找回。

▲▼筋肉媽媽。（圖／翻攝自Instagram／melody.wan）

▲筋肉媽媽2013年開始經營粉絲專頁。（圖／翻攝自Instagram／melody.wan）

筋肉媽媽7日透過新粉絲專頁分享一張寫有「你的帳號受到限制3649天，你的帳號活動違反了我們的《社群守則》，因此無法執行平時可執行的動作」的截圖，無奈透露擁有26萬的粉絲專頁突然遭停權：「我不知道原因，但我很確定自己沒有違反社群守則，沒有前兆的狀態下，我的筋肉媽媽粉專，停權十年，已經申訴了，但我同時做好準備有機會要不回來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼筋肉媽媽。（圖／翻攝自FACEBOOK／筋肉萬萬（筋肉媽媽））

▲筋肉媽媽突然收到粉專遭停權10年的通知。（圖／翻攝自Instagram／melody.wan）

當得知被停權的消息時，筋肉媽媽正在陪伴野馬先生前往取得比賽裝備，並準備前往澳門參加比賽，雖然朋友們都紛紛出手相助，但她還是忍不住哭了一下，畢竟粉絲專頁從2013年開始經營，一直以來都是分享人生、推廣運動的平台，許多低潮時刻都是由粉絲的回饋和留言陪伴她度過。

筋肉媽媽低落一陣子後選擇樂觀看待，沒有什麼事情不能從頭開始，目前建立新的粉絲專頁，未來若有機會拿回舊的粉絲專頁也會同時兩邊經營。最後，她也說如果大家還願意繼續看她寫的點點滴滴，希望也能一併追蹤新的粉絲專頁。

▲▼筋肉媽媽。（圖／翻攝自Instagram／melody.wan）

▲筋肉媽媽申訴的同時也新開了粉專。（圖／翻攝自Instagram／melody.wan）

據悉，粉絲專頁在違反社群守則或遭檢舉成立後，經營者都會收到通知且狀態會被更改為「黃色」，觸及率可能因此遭降低。然而，這次筋肉媽媽並沒有收到任何黃標通知，卻無預警就被停權10年。

▲▼筋肉媽媽。（圖／翻攝自筋肉媽媽提供）

▲筋肉媽媽粉專後台明確顯示「好消息，沒有可顯示的違規內容」。（圖／筋肉媽媽提供）

【筋肉媽媽臉書全文】

我不知道原因，但我很確定自己沒有違反社群守則，沒有前兆的狀態下，我的筋肉媽媽粉專，停權十年，已經申訴了，但我同時做好準備有機會要不回來。
26萬追蹤沒了，不過人還活得好好的，沒有什麼事情，不能從頭開始，這是我現在的心情。
先趕緊開著新粉專出來，如果以後舊的粉專可以找回來，我會雙邊一起經營。
確認自己粉專停權的時候，我正在副駕駛座上。野馬先生明天要飛澳門準備比賽，我陪他去拿訂製的裝備，晚點還要去婆婆的墓園....然後就發現了確定被停權的事，手機操作我找不到申訴的地方，所以時間緊迫的他還是陪我回家用電腦處理。
一直很冷靜，朋友們都紛紛幫忙，但還是有哭了一下。
認識我的人都知道我根本不愛當紅人，粉專帶給我的快樂一直是分享人生、推廣運動、很多低潮都是粉絲回饋留言等等陪我度過的。
哭，畢竟粉專從2013開始經營，當初為什麼經營呢？
因為一個製作人成為了新手媽媽不適應，在姊妹淘開了專欄，想有個地方分享更多當媽媽的心情和自己的專欄文章，然後就糊裡糊塗踏上了自媒體，那個粉專，是這十多年來，人生努力的軌跡。
如果大家還願意看我寫的東西、拍的影片、以及明年即將出版新書、架設運動教學網站....可以繼續追蹤我嗎？
筋肉媽媽，也是筋肉萬萬。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

Gotcha！內衣捕獸夾抓住8KG胖貓 姐姐「魔性嘲笑」網驚：內衣超大

推薦閱讀

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

葛斯齊被惹毛　爆將公布消息來源　看王定宇怎麼辯

葛斯齊被惹毛　爆將公布消息來源　看王定宇怎麼辯

百萬YTR HOOK認了「取消員旅」！替代2方案曝 網讚爆：真佛心老闆

百萬YTR HOOK認了「取消員旅」！替代2方案曝 網讚爆：真佛心老闆

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」向高層道歉：讓你不快

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」向高層道歉：讓你不快

唱紅「破億神曲」　校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

唱紅「破億神曲」　校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

大牙老公被診斷「精蟲斷肢」！結婚4年沒懷孕…她鬆口2原因：找不到

大牙老公被診斷「精蟲斷肢」！結婚4年沒懷孕…她鬆口2原因：找不到

王定宇被爆曖昧私訊「我想要你」　 葛斯齊預告：將喚起你美好回憶

王定宇被爆曖昧私訊「我想要你」　 葛斯齊預告：將喚起你美好回憶

Soya分手半年「突現身舊愛IG」！　超強2字回應洩心境

Soya分手半年「突現身舊愛IG」！　超強2字回應洩心境

葛斯齊開戰王定宇！驚爆「攜美女和蔡英文吃飯」　喊話正妻：Line搜尋我想要

葛斯齊開戰王定宇！驚爆「攜美女和蔡英文吃飯」　喊話正妻：Line搜尋我想要

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

昆凌「前後都露」看比賽全被拍！深V蹦出超兇身材 一轉身…震撼5萬人

昆凌「前後都露」看比賽全被拍！深V蹦出超兇身材 一轉身…震撼5萬人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

葛斯齊被惹毛　爆將公布消息來源　看王定宇怎麼辯

百萬YTR HOOK認了「取消員旅」！替代2方案曝 網讚爆：真佛心老闆

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」向高層道歉：讓你不快

唱紅「破億神曲」　校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

大牙老公被診斷「精蟲斷肢」！結婚4年沒懷孕…她鬆口2原因：找不到

王定宇被爆曖昧私訊「我想要你」　 葛斯齊預告：將喚起你美好回憶

Soya分手半年「突現身舊愛IG」！　超強2字回應洩心境

葛斯齊開戰王定宇！驚爆「攜美女和蔡英文吃飯」　喊話正妻：Line搜尋我想要

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

筋肉媽媽

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李雅英大巨蛋重現超甜三振舞　「啦啦隊AI」李珠珢瘋傳來台？她說了
  2. 《一級棒》主持「以卡養卡欠債百萬」！剩15元可用 1通告翻身買2房
  3. 林莎、元元閨蜜婚紗穿超辣！解放深V「超兇身材雙現形」布料都包不住
  4. 專訪／初見面就上床！《全明星4》林家佑認「男男親密戲」很享受
  5. 直擊／李雅英「32大力撞胸舞」秘辛曝光　認「右肩有傷」：跳錯了
  6. 剛慶祝結婚週年…阿翔打開老婆衣櫥「強迫症爆發」！熬夜：再累也要弄
  7. 曾智希遭聯手陷害「拉扯被推入海中」　岸邊吊掛危險畫面曝光！
  8. 沈春華上海機場驚魂！圍巾捲入輸送帶「頭頸被下拉」…又踩空重摔
  9. A-Lin無預警宣布畢業了！　不捨揭「明年1月返場小巨蛋開唱」
  10. 《妳是我的姐妹》結局倒數！大霈認了「戀情遭家人反對」奮力護愛

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366