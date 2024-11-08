筋肉媽媽11年粉專「無預警遭停權」！　冤喊：很確定沒違反社群守則

記者張筱涵／綜合報導

知名網紅筋肉媽媽7日透過新粉絲專頁表示，原本的粉絲專頁在未收到任何警告的情況下，突然遭停權了10年，第一時間已經申訴，但也做好心理準備，可能無法將粉絲專頁找回。

▲筋肉媽媽2013年開始經營粉絲專頁。（圖／翻攝自Instagram／melody.wan）



筋肉媽媽7日透過新粉絲專頁分享一張寫有「你的帳號受到限制3649天，你的帳號活動違反了我們的《社群守則》，因此無法執行平時可執行的動作」的截圖，無奈透露擁有26萬的粉絲專頁突然遭停權：「我不知道原因，但我很確定自己沒有違反社群守則，沒有前兆的狀態下，我的筋肉媽媽粉專，停權十年，已經申訴了，但我同時做好準備有機會要不回來。」

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▲筋肉媽媽突然收到粉專遭停權10年的通知。（圖／翻攝自Instagram／melody.wan）



當得知被停權的消息時，筋肉媽媽正在陪伴野馬先生前往取得比賽裝備，並準備前往澳門參加比賽，雖然朋友們都紛紛出手相助，但她還是忍不住哭了一下，畢竟粉絲專頁從2013年開始經營，一直以來都是分享人生、推廣運動的平台，許多低潮時刻都是由粉絲的回饋和留言陪伴她度過。

筋肉媽媽低落一陣子後選擇樂觀看待，沒有什麼事情不能從頭開始，目前建立新的粉絲專頁，未來若有機會拿回舊的粉絲專頁也會同時兩邊經營。最後，她也說如果大家還願意繼續看她寫的點點滴滴，希望也能一併追蹤新的粉絲專頁。

▲筋肉媽媽申訴的同時也新開了粉專。（圖／翻攝自Instagram／melody.wan）



據悉，粉絲專頁在違反社群守則或遭檢舉成立後，經營者都會收到通知且狀態會被更改為「黃色」，觸及率可能因此遭降低。然而，這次筋肉媽媽並沒有收到任何黃標通知，卻無預警就被停權10年。

▲筋肉媽媽粉專後台明確顯示「好消息，沒有可顯示的違規內容」。（圖／筋肉媽媽提供）



【筋肉媽媽臉書全文】

我不知道原因，但我很確定自己沒有違反社群守則，沒有前兆的狀態下，我的筋肉媽媽粉專，停權十年，已經申訴了，但我同時做好準備有機會要不回來。

26萬追蹤沒了，不過人還活得好好的，沒有什麼事情，不能從頭開始，這是我現在的心情。

先趕緊開著新粉專出來，如果以後舊的粉專可以找回來，我會雙邊一起經營。

確認自己粉專停權的時候，我正在副駕駛座上。野馬先生明天要飛澳門準備比賽，我陪他去拿訂製的裝備，晚點還要去婆婆的墓園....然後就發現了確定被停權的事，手機操作我找不到申訴的地方，所以時間緊迫的他還是陪我回家用電腦處理。

一直很冷靜，朋友們都紛紛幫忙，但還是有哭了一下。

認識我的人都知道我根本不愛當紅人，粉專帶給我的快樂一直是分享人生、推廣運動、很多低潮都是粉絲回饋留言等等陪我度過的。

哭，畢竟粉專從2013開始經營，當初為什麼經營呢？

因為一個製作人成為了新手媽媽不適應，在姊妹淘開了專欄，想有個地方分享更多當媽媽的心情和自己的專欄文章，然後就糊裡糊塗踏上了自媒體，那個粉專，是這十多年來，人生努力的軌跡。

如果大家還願意看我寫的東西、拍的影片、以及明年即將出版新書、架設運動教學網站....可以繼續追蹤我嗎？

筋肉媽媽，也是筋肉萬萬。