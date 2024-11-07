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媽媽突提到「少了一個朴有天有點難過⋯」　金在中、金俊秀當場慌張

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體JYJ由金在中、金俊秀、朴有天組成，但朴有天多度染毒後，現已消失於演藝圈中，目前長居在泰國。團體剩金在中、金俊秀2人，依舊活躍在歌壇，近日兩人出演綜藝節目《新品上市便利餐廳》，金在中的媽媽（實則為養母）突然語出驚人表示「雖然少了一個朴有天有點難過，但你們兩個還是成功了」，令金俊秀、朴有天當場慌張，反應超真實。

▲▼媽媽突提到「少了一個朴有天有點難過⋯」　金在中、金俊秀當場慌張。（圖／翻攝自KBS）

▲▼金在中養父母也把金俊秀視為兒子照顧。（圖／翻攝自KBS）

▲▼金在中養父母也把金俊秀視為兒子照顧。（圖／翻攝自KBS）

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金在中從小在養父母家中長大，上有8位姐姐，他與養父母一家感情深厚，不僅如此，養父母更把他的團員金俊秀視為「兒子」般照顧，日前一同現身於綜藝節目上，媽媽向來有話直說，先是稱讚金俊秀賺很多錢、豪宅裝潢得很華麗。

▲▼媽媽突然語出驚人表示「少了一個（朴有天）有點難過」，金在中、金俊秀當場慌張。（圖／翻攝自KBS）

▲▼媽媽突然語出驚人表示「少了一個（朴有天）有點難過」，金在中、金俊秀當場慌張。（圖／翻攝自KBS）

▲▼媽媽突提到「少了一個朴有天有點難過⋯」　金在中、金俊秀當場慌張。（圖／翻攝自KBS）

媽媽感嘆金在中與金俊秀在演藝事業上都成功了，「但是雖然少了一個（朴有天）有點難過，就算是2個人也有努力地做，然後快點結婚成家」，面對媽媽的直言，金在中與金俊秀哭笑不得，尤其是話題又聊到催婚，金在中無奈表示「怎麼一坐到桌上就會開始聊這個話題」。

▲話題又聊到結婚，金在中。（圖／翻攝自KBS）

▲話題又聊到結婚，金在中無法招架。（圖／翻攝自KBS）

這段對話也引起粉絲之間的迴響，留言區加油打氣「自古兩個人的團體都很成功啊」、「謝謝你們兩個撐下來了」，也有人逗趣留言「看到兩個人不知所措的反應笑出來」、「金在中真的跟養父母感情好好」、「媽媽根本是綜藝人」。

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朴有天, 金在, 金俊秀

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