黛咪摩爾全裸挑戰《懼裂》　最血腥也最痛的現世寓言

▲黛咪摩爾在《懼裂》飾演過氣女星伊莉莎白，為了維持外貌做出瘋狂舉動，突破演出獲外媒一致盛讚。（圖／CATCHPLAY提供）

圖文／CTWANT／菜記士多

「你想過另一個更好版本的自己嗎？更年輕，更美麗，更加完美。」這是今年在坎城影展舉行首映，最終獲得最佳劇本獎的《懼裂》（The Substance）開宗明義的台詞。這世界誰不迷戀美麗的人，但為了成就永遠的美，你願意走到多遠？《懼裂》由柯洛里法吉特身兼監製、導演以及編劇三位一體，電影描述過氣女明星伊莉莎白·史巴克逐漸失去知名度及影響力，為了抓住名聲、青春與美貌，她加入來路不明的黑市計畫，以分裂方式產出另一個自己。

原以為這是讓自己永保美麗的方法，卻被分裂出的另一個自己逐步吞噬掉原本的人生。在一切資源必須平衡分配的規則下，兩人的關係逐漸失控，在這場爭奪美貌與青春的戰爭裡，沒有人能成為真正的贏家。

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▲《懼裂》黛咪摩爾加入來路不明的黑市計畫，以分裂方式產出另一個自己。（圖／CATCHPLAY提供）

邀來90年代以《第六感生死戀》、《軍官與魔鬼》、《桃色機密》、《桃色交易》紅遍全球的好萊塢一線巨星黛咪摩爾飾演為美瘋魔的伊莉莎白是天才選角。黛咪摩爾的真實人生比電影還好看，一出道就大紅大紫，曾經是好萊塢最美及片酬最高的女星，三度與知名巨星們結婚與離婚，在沈迷酒精與藥物多年之後，她終於接受勒戒治療，將失控的生活逐步恢復正軌。

谷底爬升後，在《懼裂》裡，實際年齡61歲的她飾演50歲的伊莉莎白史巴克，交出了從影生涯最赤裸與無畏的表演，無論身材或臉孔狀態都好到令人驚嘆，令人打從心裡毛骨悚然的演技，真實詮釋出女人為美瘋魔時焦慮、憤怒、狂喜、崩潰等各種心理層次，精彩到令人想數度起立鼓掌的演出，也被看好是接下來的獎季大熱門。

《女傭浮生錄》新生代實力派演員瑪格麗特庫利飾演伊莉莎白身體分裂出的「蘇」，外型與身材都極為搶眼，身為著名的星二代，有知性美女母親安蒂麥道威爾的優良基因，實力堅強的她氣場完全不輸老鳥黛咪摩爾，兩位女性在片中獻出各種癲狂、躁動、美麗及全裸飆戲的高強度演出，讓這場尺度全開的限制級大秀越瘋越開花，方方面面都是視覺、聽覺與感官極度放大的奇觀之作。

▲黛咪摩爾在《懼裂》中真實詮釋出女人為美瘋魔時焦慮、憤怒、狂喜、崩潰等各種心理層次。（圖／CATCHPLAY提供）

「當沒有人看著我，愛著我的時候，我是否還存在？」藉由藥物分裂出另一個年輕、漂亮、美好的自己之後，伊莉莎白卻逐漸不敢出門，甚至成了在家失控暴飲暴食的繭居族，一個越光明，另一個就越陰暗。《懼裂》以兩個角色完成高度科幻概念，同時兼顧了賽博朋克的惡趣味，以女性視角、女性主義的觀點，拍出女性對外貌和名聲的渴望及不安全感，上映之後引發激烈討論，在影評網站爛番茄上，拿下評論家高達90%的新鮮度好評。

電影裡有個令人想起《鬼店》，同樣彷彿無限延伸、沒有盡頭的橘色牆面、幾何圖案地毯電視台長廊，兩位女主角重要的心裡糾結與重大事件，常常都發生在這條長廊上。導演以強烈風格化的鮮豔視覺，放大這場血腥現世寓言的所有感官感受，集結諷刺、黑色幽默、B級片、肉體和心靈的高度恐怖於一身，看著銀幕上發生的一切，能夠真實感覺到焦慮與痛覺，觀影過程多度令人想起2000年由《黑天鵝》導演戴倫·艾洛諾夫斯基執導，一鳴驚人的奇片《噩夢輓歌》（Requiem for a Dream），而《懼裂》的海報，與其中一個階段的特殊化妝，的確也是致敬《噩夢輓歌》。相隔24年的兩部作品，兩者在精神上有著高度共通性，也推薦在看完《懼裂》之後，能夠將《噩夢輓歌》作為延伸套組來觀賞。

▲瑪格麗特庫利在《懼裂》飾演黛咪摩爾分裂出的「更好的自己」，氣場完全不輸黛咪摩爾。（圖／CATCHPLAY提供）

伊莉莎白的姓「史巴克」在英文正是「閃耀」、「火花」之意，而伊莉莎白自始至終，渴望的都是水晶球裡那閃亮亮的金粉。對名氣，對容貌，以及對「被愛」的焦慮能夠讓人變成真正的怪物，在能夠喊停的時候捨不得喊停，讓油門一路踩到底，直到最後失控墜毀，血光四射，燦爛如同真正的煙火，而最後的伊莉莎白，也正如一開始的她，用盡全力爬到屬於自己的星星上，在星星上仰望天空，看著從天而降的冉冉金粉，笑著消失。諷刺嗎？可憐嗎？都或許，但無論是哪個年代，世界上永遠都會有更多更多的伊莉莎白前仆後繼，持續投身在追逐金粉，追求被愛的路上直到忘記自己。

《懼裂》熱映中。

自介：

資深媒體工作者，曾任國際中文版封面及電影線採訪編輯。成長於港片最輝煌的80年代，相信在黑黑的電影院裡痛哭一場的神奇療癒力，沒有一場好電影不能解決的事，如果有，那就看兩場。

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