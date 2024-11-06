大學生素人當《幕府將軍》臨演！　「只是坐著」片酬賺進百萬台幣

記者陳芊秀／綜合報導

美日合拍影集《幕府將軍》勇奪美國第76屆艾美獎18項大獎，被視為日本之光，許多拍攝內幕也陸續傳出。除了木村拓哉原本曾獲邀演出，因為行程不合婉拒，近日又傳出臨時演員的片酬相當高，一名大學生在劇中當臨演，其片酬高達600萬日幣（約台幣125萬4720元），羨煞眾人。

▲真田廣之主演《幕府將軍》奪美國艾美獎。（圖／Disney+）

資深男星西岡德馬在《幕府將軍》飾演戶田廣松，歷史原型為「細川藤孝」，是戰國時代到江戶時代的武將和大名。他近日上節目分享拍攝秘辛，提到當地工作人員是完全分工制，每位演員皆配備一輛豪華露營車，有關工作人員的加班情況，更說到美國有完善的工會制度，一切按照時間計算，「後勤人員一旦超過8小時，工資就是1.5倍，超過12小時就是雙倍」，連接送司機都因為高薪而滿心歡喜。他還透露美國拍攝規定，從工作結束後必須間隔10小時才能安排下一個行程，因此無法預測隔天的工作安排。

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▲西岡德馬（左1）分享片場拍攝秘辛，每個演員都配一台豪華露營車。（圖／Disney+）



此外，臨演的酬勞也有驚人內幕。他透露有一位日本友人的大兒子應徵當臨時演員，在《幕府將軍》演男主角真田廣之身邊的「小姓」（武士擔任的一種職務，負責雜務，大多為年輕人）。而他補充說道：「這位年輕人是大學生，從未有過表演經驗，也沒穿過和服，只是坐著而已，結果還超時了。」後來友人說：「我兒子真是孝順啊，光是拍《幕府將軍》就賺了600萬日幣（約台幣125萬4720元）的酬勞。」數字一曝光，節目攝影棚現場掀起一陣騷動「光只是坐著！欸！太厲害了吧！」

▲大學生素人應徵當《幕府將軍》臨演，扮演真田廣之的小姓，只是坐著整天，片酬進帳600萬日幣（約台幣125萬4720元）。（圖／Disney+提供）