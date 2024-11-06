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藍鈞天驚爆9年婚變！「2原因大吵鬧翻」離婚ING　3個月前最後同框

2年前，藍鈞天（右）與老婆陳羽柔（左）出席鑽石商Alex（吳國彰）與香蜜拉的世紀婚宴，當時他們看來恩愛如昔，如今被爆離婚倒數。

圖文／鏡週刊

男星藍鈞天在臉書上的最後貼文停留在去年耶誕節，替劇宣傳的他寫道，「年度最有社會共鳴舞台劇《倒數婚姻》繼基隆、高雄、桃園後，臺北加演場完售倒數！」無獨有偶，主演該劇的藍鈞天在名人圈與藝界也瘋傳婚姻倒數。

藍鈞天的老婆陳羽柔最後一次在IG發全家福，是8月5日替女兒慶生。 （翻攝自陳羽柔IG）

▲藍鈞天的老婆陳羽柔最後一次在IG發全家福，是8月5日替女兒慶生。 （翻攝自陳羽柔IG）

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「他（藍鈞天）的事最近傳得很凶，圈內差不多大家都已經知道離婚ING了吧？」另外，藍鈞天的老婆陳羽柔是出了名的強勢，夫妻能夠撐到現在，已經是極限了。據傳，藍鈞天與陳羽柔因為小孩的事，彼此意見經常不合，吵到不可開交，對照兩人2022年的幸福專訪，一切顯得些許諷刺。

藍鈞天（左）和徐麗雯（右）在《倒數婚姻》飾演一對漸行漸遠的怨偶，與他的現實不謀而合。（故事工廠提供）

▲藍鈞天（左）和徐麗雯（右）在《倒數婚姻》飾演一對漸行漸遠的怨偶，與他的現實不謀而合。（故事工廠提供）

2022年的專訪，當時標題寫著「結婚七年不怕癢！珍惜三加一的幸福」，裡頭形容「夫妻倆結婚至今邁入第七個年頭，對『七年之癢』的魔咒完全不擔心。」藍鈞天更說：「結婚這麼多年，不可能沒有波折。但我們不會害怕爭執。我相信只要吵不散、罵不走，就是真感情。」他也表示未來無論老婆要做什麼事，都會盡其所能支持；日前夫妻則真的「吵散罵走」了。

巧合的是，藍鈞天臉書、IG社群發文停留在去年底，而且還是宣傳舞台劇《倒數婚姻》。（翻攝自藍鈞天臉書）

▲巧合的是，藍鈞天臉書、IG社群發文停留在去年底，而且還是宣傳舞台劇《倒數婚姻》。（翻攝自藍鈞天臉書）

至於標題那句「三加一的幸福」，聽在知情人士的耳裡，更對於這個「一家四口」感到頗心酸；據悉，夫妻最常因為小孩而爭吵，比如陳羽柔很不認同「女主外、男主內」的非傳統模式，雖然嘴上她把自己當女強人，但也會看不慣另一半在家待著、陪伴孩子成長。

從小在國外長大，藍鈞天傾向愛的教育，用自由而正能量的方式教育小孩。只是就藍鈞天形容，老婆陳羽柔則是因為音樂班出身，然後小提琴「首席」又只有一個，所以陳羽柔當了媽媽之後，對待小孩較嚴厲，管教方式相對高壓，就連女兒學琴也是如此；方針和藍鈞天背道而馳。

詭異的是，陳羽柔在IG上最後一次曬全家福，是8月時替女兒慶生，一家四口及其他小小賓客看似和樂融融，看起來婚姻仍毫無異狀。藍鈞天還在去年底陳羽柔生日時，邀請在台東工作的夥伴一同為老婆唱歌賀壽，夫妻之間看似非常有愛，相比真實情況急轉直下。

回應

藍鈞天所屬經紀公司百鴻揚回應：「謝謝大家關心，請給予我們一些空間，不希望這些事浪費了社會資源。」


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【藍鈞天倒數婚姻1】他怨老婆不顧家、她嫌老公不去闖　藍鈞天驚爆9年婚變
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