《拳上2024》門票最貴48000元！福利公開「首排沙發看統神毆蹦闆」

記者蘇晟彥／綜合報導

《拳上2024》即將開戰，本屆將由亞洲統神張嘉航與蹦闆，領著8位數拳酬，為了榮耀與妻兒而戰，雙方不只賽前記者會就岔賭「打輸捐100萬做公益」，蹦闆日前更是揚言「輸了就直接移民」，讓本屆拳上火爆程度越來越熱烈。對此，主辦單位鍇睿國際 5日公開售票資訊，最貴門票將來到48,000，同時可以享受特殊福利，讓不少「蹦粉」（蹦闆粉絲或是蹦蛙娛樂粉絲）摩拳擦掌，就是想要在第一排近距離欣賞血脈賁張的賽況。

《拳上2024》將於12月舉辦，主秀將有極具話題性的統神及蹦闆出演，上演118公斤大戰77公斤超巨大量級差距之戰。但統神這次似乎是鐵了心要讓粉絲看到極具震撼力表演，不只每天健身、打拳，體重更是大消風，目測至少減了20至30公斤，更為了洗刷「學生妹軟拳」的恥辱，努力練習必殺技，讓蹦蛙娛樂粉絲看的心癢癢。

即使體重僅有77公斤，蹦闆也不曾小看對手，以極為高強度的訓練方式狠逼自己，日前更揚言「如果打輸了自己就拋妻棄子，直接搬到泰國」，認為自己勝率高達98%，完全沒有輸的理由。對此，不少人都點評，兩個平常幾乎不運動的人決勝關鍵就是「體力」。

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而主辦單位鍇睿國際 5日公布完整售票資訊，地點將在 12 月 21日台北小巨蛋，最貴的VVIP門票來到48,000元，將可以左擁統神、右抱蹦闆與主秀拳手合照，更能在第一排沙發區享受最近距離的震撼。除了焦點對決，活動現場將呈現共7場拳擊賽事，並邀請多組歌手登台演出，讓拳迷和樂迷都能在現場享受視聽盛宴。當天最受注目的還包括WBC Asia拳后吳沛儀的腰帶爭奪戰，讓這場賽事更添激烈氛圍。

預售票將於11月6日在KKTIX平台開賣，有意參加的觀眾請密切關注CFC鍇睿格鬥冠軍賽官方社群，以獲取最新活動資訊。

《拳上2024》活動資訊 ：

活動日期｜2024.12.21（六）

入場時間｜17:30

演出時間｜19:00

演出時長｜約220分鐘

演出地點｜臺北小巨蛋（105臺北市松山區南京東路四段2號）

啟售時間｜2024.11.6（三）12:00 全面開賣

購票方式｜KKTIX及全台全家便利商店

票 價｜VVIP 48,000（享特殊福利）/ VIP 15,000（享特殊福利）

5,800 / 3,300 / 2,500 / 2,000 / 1,600 / 1,200 / 800 / 身障席400

售票網址｜https://carryfc.kktix.cc/events/bs5264az

主辦單位｜臺灣格鬥運動股份有限公司、鍇睿國際數位股份有限公司