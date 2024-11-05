《飢餓》9周年王仁甫努力搶錢　女兒加拿大驚人學費曝光

記者葉文正／台北報導

《飢餓遊戲》邁入八周年，今天舉行記者會，包括王仁甫、許孟哲、峮峮。蔡黃汝都現身，王仁甫被問到女兒樂樂到加拿大念書，他透露每天都要跟樂樂講1小時電話，但驚人學費也隨之曝光。而峮峮被問兄弟中心打者陳子豪成為自由球員，她則表示，她相信陳子豪不會離開兄弟，對他有信心。

▲《飢餓遊戲》八週年記者會-王仁甫(左起)、峮峮、許孟哲、蔡黃汝一起慶祝。（圖／記者周宸亘攝）

王仁甫女兒到加拿大念書，已有半年，王仁甫透露：「我跟季芹都沒過去，她樣樣事情都是自己來，住學校宿舍，畢竟小孩長大了，開心看到她的發展跟成長，只是家裡氛圍改變，以前吃飯時，姊姊都會嘰哩呱啦講話，現在吃完飯弟弟就說要進房間了。

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▲峮峮代言內衣瘦身成功。（圖／記者周宸亘攝）

他也透露，樂樂說加拿大那邊好無聊，想要找人聊天，所以天天打見話跟他聊一小時，但一周後，她就覺得很煩想掛電話，之後等長假期過去探視女兒。但之前他女兒曾穿比基尼好身材不藏私。王仁甫笑說那邊很冷，九月就只剩十幾度，等到暑假就把她接回來，所以應該不會看到她穿比基尼。

▲蔡黃汝坦承過去有偶包。（圖／記者周宸亘攝）

而樂樂已經18歲，王仁甫跟她說，有男友一定要帶回來，也提醒她男友要多看幾個，交往黑人也可以，因為黑人常常都是肌肉結實，只要對方對女兒好，他都很開心。他也透露，女兒學費跟生活費加起來一年兩百萬，目前讀高三，用加拿大文憑申請大學，目前都是住宿舍。

▲相約九周年要去冰島。（圖／記者周宸亘攝）

王仁甫也提到，這次節目八周年，會環台跟粉絲見面，籌募公益基金，因為去年得到綜藝節目最佳人氣獎，這票是觀眾投給我們，所以要回饋給觀眾，算是環台見面會。王仁甫也提到，過去花花(蔡黃汝)都會有偶包，有時候還要製作單位剪掉，但眾人相約，明年九周年，希望冰島見。

峮峮透露，最近接到內衣廣告，要拍攝一整季，會有夏冬不同的款式，拍攝一整年，所以都要很注意身材，等於三個月拍一次，現在就是少吃，以前靠運動，但瘦不下來，現在會喝很多水，已瘦三公斤，希望可以維持。峮峮也笑說，被王仁甫他們笑說，她跟蔡黃汝加入後節目都是磨難。以前節目還會去香港，韓國等出外景，現在都只有在台灣拍攝。

峮峮也被問兄弟象球員陳子豪成為自由球員的問題，峮峮則表示，「我覺得他不會走，我對他有信心，我也會留下來。」

許孟哲則說，錄這節目八年，要玩非常多遊戲，有大有小，但沒有倦怠，要想出各種變化真的很厲害，認識八年，敢玩得越來越多，還敢呼夥伴巴掌。

蔡黃汝也說，現在會把包袱慢慢褪去，越來越做自己，讓觀眾看到不同的我，原本一個唱歌的蔡黃汝，一個啦啦隊跳舞的峮峮，都有不同成長。