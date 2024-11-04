黃子韜鬆口「明年辦婚禮」規劃曝光　被徐藝洋罵：你有病吧！

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星黃子韜和旗下女星徐藝洋秘戀三年多，在7月公開戀情，現在也越愛越高調，經常分享情侶互動。已經求婚成功的他，日前在直播中被問到「什麼時候辦婚禮」，他鬆口透露「明年」，更計劃要邀請粉絲入席。

▲黃子韜在4月底時向徐藝洋求婚成功。（圖／翻攝自微博／徐藝洋-Yiyang）

黃子韜表示，他年輕時就承諾過辦婚禮時要宴請粉絲，「當我真辦婚禮的時候，我也會準備兩個圓桌，讓我的粉絲坐在桌子上，跟我們一起吃飯，把這份幸福傳遞下去。」他透露，將會抽取已經有老公或孩子，或者更嚮往愛情生活的粉絲來參加。

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黃子韜坦言，他無法邀請所有的粉絲來參加婚禮，但他希望能有兩個圓桌讓粉絲坐在獨立的位置，「所有人都會看到你們，是愛我的人，這個幸福我們要一起分享。」

▲黃子韜表示婚禮會邀請粉絲參加。（圖／翻攝自微博）

黃子韜還透露，自己有問徐藝洋說，不然一桌邀請他的粉絲，一桌邀請女方的粉絲，中間的桌子則邀請他們兩個人的CP粉，結果被徐藝洋罵「你有病吧」，而網友對於他的天馬行空也紛紛表示「為了這個席，我可以連夜成為你們CP粉」、「他是會安排的，知道把CP粉放中間，勸架」。

▲黃子韜異想天開被徐藝洋吐槽。（圖／翻攝自微博）