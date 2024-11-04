影后變引退！曾莞婷淚崩認：一直想離開演藝圈　「這是我最後一場戲」

記者蕭采薇／台北報導

生存影集《影后》以演藝圈的生存實錄為主軸，集結影后級卡司楊謹華、謝盈萱、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷等聯手飆戲。4日記者會上，曾莞婷突然在台上淚崩坦承：「拍完後一直有想要離開演藝圈的念頭。」因為內容實在太過真實，「有時候我不知道是在演戲？還是在演自己的人生？」

▲曾莞婷在《影后》淚崩吐露想引退的心情。（圖／記者湯興漢攝）



曾莞婷在《影后》飾演凍齡美魔女潘茵茵，接戲原則就是「不演媽」。曾莞婷透露，其中一場戲是以為自己要演女主角，但其實對方是找她演媽媽，這樣殘酷的事情其實常常上演，「在這行就是一直被選擇，有的時候又有力不從心的感覺，覺得自己堅持這麼多年，真的是最好的歸屬嗎？」

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▲曾莞婷在《影后》記者會淚崩。（圖／記者蕭采薇攝）

曾莞婷坦言和角色有許多共鳴，「因為太多類似的情節發生在我身上。」像是她現實中曾有交往很久的前男友，對方目前已經結婚生小孩，戲中也有個前夫，在離婚後找到了第二春並且要回到美國，而這兩人都問同一句話：「開心嗎？現在的你。」

▲曾莞婷在《影后》記者會淚崩，謝盈萱、謝瓊煖頻頻回頭安慰。（圖／記者蕭采薇攝）

曾莞婷說到此，一度哽咽到說不出話來，她整理情緒後接著說：「這句話一直迴響在我心裡，現在的我真的開心嗎？我們是公眾人物，不能悲觀不能負面，要展現出很堅強很棒的一面，但我們也是有很脆弱的時候。」

▲曾莞婷在《影后》記者會淚崩，一旁楊貴媚頻遞衛生紙，一邊也安撫她的情緒。（圖／記者蕭采薇攝）

她透露，最後一場戲是在廁所拍攝，導演嚴藝文對她說：「這是妳獻給這部戲的最後一場戲。」曾莞婷哭著說：「當時我心想，這也許這是獻給演藝圈的最後一場戲。」

▲《影后》集結包括楊謹華、謝盈萱、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶等「影后級」女演員陣容。（圖／記者湯興漢攝）

而曾莞婷真情流露也感動現場女演員，謝瓊煖、楊貴媚頻頻拿衛生紙替她拭淚，並安慰她：「莞婷，妳做自己就好了。」女主角楊謹華也聽到眼眶泛淚，另一位女主角謝盈萱也感性回應：「莞婷永遠是我們拍攝現場最安靜，似乎是在一個特殊的高度觀察，我知道她是發自內心的，在這個場域真情流露。」