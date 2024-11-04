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劉德華挨轟「媚共藝人」　邱瓈寬開砲王定宇嗆：滾回去！我呸

王定宇批劉德華「媚共」，邱瓈寬忍不住發聲。（圖／翻攝自邱瓈寬、王定宇臉書）

▲王定宇批劉德華「媚共」，邱瓈寬忍不住發聲。（圖／翻攝自邱瓈寬、王定宇臉書）

圖文／CTWANT

香港天王劉德華日前在小巨蛋舉行演唱會，不料因為演唱歌曲《我是中國人》引發政治爭議，民進黨立委王定宇、林楚茵、政策會執行長王義川等人都提出質疑，王定宇甚至砲轟劉德華是「媚共藝人」。這讓演藝圈知名製作人「寬姐」邱瓈寬忍不住發聲，怒嗆：「別找優質藝人說事，我呸！」

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王定宇在臉書指出，劉德華在香港反送中、武力威脅台灣等議題上都站在「媚共」的立場，還擔任中國電影家協會第11屆副主席，雖然台灣民主法治國依法讓他舉辦演唱會，但是並不值得去看上一眼。

由於當時碰上康芮颱風侵台，但劉德華演唱會起初仍宣布照常舉行，王定宇建議，台北市府可以以「公共安全」的正當事由，直接要求演唱會改期或取消，「畢竟一位媚共藝人的演唱會，遠遠不如人民的基本安全重要，如果發生意外，也應該依法嚴辦！」

邱瓈寬在貼文底下留言。（圖／翻攝自王定宇臉書）

▲邱瓈寬在貼文底下留言。（圖／翻攝自王定宇臉書）

對此，向來有話直說的製作人邱瓈寬，忍不住在底下留言開嗆：「你他X是妒恨人家長的比你帥比你有才華？就輸你不會劈腿？你才該滾回去耍你的政治寶！舔你的綠屁眼！少在那找藝人說事！尤其是找優質藝人說事！我呸！不好意思跟大官說呸！重來⋯我呸呸呸！！！」

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周刊王, 王定宇, 劉德華

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