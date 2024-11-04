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《彈味中的嬰孩》奪35萬首獎！　女主角楊富江：盼更多人理解越南移工

記者蕭采薇／台北報導

第18屆「勞動金像獎」公布得獎名單，不分類首獎由劉純佑執導的《彈味中的嬰孩》摘得，該片入圍了第59屆金鐘獎電視電影獎，女主角楊富江更是入圍迷你劇集最佳女主角獎，這是她三度叩關金鐘獎。雖然未能拿下金鐘，但本片成功獲得勞動金像獎評審們的青睞。

▲▼勞動金像獎首獎《彈味中的嬰孩》（Nhat Da）由楊富江主演，導演為劉純佑。（圖／電影戲劇業職業工會提供）

▲勞動金像獎首獎《彈味中的嬰孩》（Nhat Da）由楊富江主演。（圖／電影戲劇業職業工會提供）

《彈味中的嬰孩》描繪越南新住民黎清清為了取得身分證及改善經濟而努力奮鬥，透過灰色地帶的身體及情感勞動雙重視角，展現弱勢群體的經濟掙扎及衝突困境。導演劉純佑觀察到大量外籍女性進入性產業的結構現象，企圖透過影片呈現背後值得探討的問題，此片獲得評審團一致認可及肯定，拔得頭籌並奪得不分類首獎35萬元獎金。

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楊富江日前受訪時表示，拍攝《彈味中的嬰孩》過程中最大的挑戰是如何真正感受角色的內在世界，並將其真實地呈現給觀眾。她也提到，許多越南來台的朋友對此片提出不同意見，希望觀眾在看完影片後，能站在角色的立場上思考他們的生活處境及勞動環境。

▲▼勞動金像獎首獎《彈味中的嬰孩》（Nhat Da）由楊富江主演，導演為劉純佑。（圖／電影戲劇業職業工會提供）

▲《彈味中的嬰孩》楊富江（右）和高英軒在片中有許多精彩對手戲。（圖／電影戲劇業職業工會提供）

來自越南的她今年正式取得台灣身分證，「更認同自己的身份在這一個土地上！」不過生活沒有太大改變，依舊持續努力。此外，她原本希望在金鐘獎當天能向喜愛的對手許瑋甯與林依晨索取簽名，但並未成功，她不好意思說：「一來身上沒有筆，二來怕失禮，所以沒有特別去要，但這成為激勵自己繼續進步的動力，希望未來能有機會與她們合作。」

▲▼勞動金像獎首獎《彈味中的嬰孩》（Nhat Da）由楊富江主演，導演為劉純佑。（圖／電影戲劇業職業工會提供）

▲《彈味中的嬰孩》導演劉純佑。（圖／電影戲劇業職業工會提供）

勞動影像嘉年華持續以「勞動」為主題的活動，期盼透過影展鼓勵社會大眾關注勞工權益，在多元視角下理解不同職業的需求，傳達勞動者的心聲、思想和情感，讓大眾看見勞工故事。2024臺北勞工影展即日起至11月7日於松山文創誠品電影院舉辦，目前票券已索取一空，僅少許票券因民眾取消而釋出，請把握最後機會。

 

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彈味中的嬰孩, 劉純佑, 楊富江

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