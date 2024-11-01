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夏如芝「9cm針無麻藥穿刺乳房」　X光照到白點急動手術：我好勇敢

記者蔡宜芳／綜合報導

女星夏如芝日前驚傳住院動手術，她1日除了報平安表示「正在休養中」，向關心她的人表示感謝，也透露了此次動手術的原因，以及檢查過程，呼籲女性「好好照顧自己」。

▲▼夏如芝「9cm針無麻藥穿刺乳房」：我好勇敢。（圖／翻攝自Facebook／夏如芝 Cherry Hsia）

▲夏如芝日前突然住院動手術。（圖／翻攝自Facebook／夏如芝 Cherry Hsia）

夏如芝透露，這次的手術是因為在定期進行乳房超音波和X光檢查時，醫生發現了乳房的鈣化點，並建議她進行切片檢查。經過評估和醫生的建議後，夏如芝選擇了傳統的手術方式，直接將有疑慮的部分全部清除。

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夏如芝表示，由於鈣化點無法用手摸到或看到，所以在手術前需要進行乳房X光定位，以確保醫生能精準地切除鈣化點，「所以需要利用特殊的胸部X光設備，配上長達9公分的針（因每個人需求而異），在沒有麻醉的狀況下（皮膚上也不會先敷麻藥），直接從皮膚表面將針穿過乳房直達鈣化處。」

▲▼夏如芝「9cm針無麻藥穿刺乳房」：我好勇敢。（圖／翻攝自Facebook／夏如芝 Cherry Hsia）

▲夏如芝透露動手術的原因是發現乳房有鈣化點。（圖／翻攝自Facebook／夏如芝 Cherry Hsia）

夏如芝坦言，過程很可怕，但她一直告訴自己「我好勇敢喔」。她也表示，進手術室前遇到的主治醫師給了她很大的安慰和信心，而手術室裡的所有醫護人員也都非常溫柔，讓她很安心。

夏如芝也特別感謝老公張捷，「這三天兩夜全程陪著我的老公是最辛苦的，我永遠會記得老公因為我要進手術室前老公衝到門口大喊『老婆』的畫面！真正的偶像劇耶！」並提醒女性一定要好好注意胸部狀況，「早期發現才能早期治療！」

【夏如芝全文】

一家人平安健康最重要

謝謝大家的關心，目前我正在休養中。
目前除了開刀處傷口依然會疼痛外，
再來就是暫時都不能拿重物及大動作，
還有要注意不要流太多汗避免傷口感染。
其他現在都恢復的（得）還不錯，謝謝大家的祝福和鼓勵！

這次開刀是因為我有固定在做乳房超音波及X光的追蹤，
而這次手術正是因為醫生發現X光檢查時出現鈣化點，建議我做切片檢查。
而切片檢查有兩種方式，一種是微創，一種就是傳統手術。那微創與傳統手術較大的差別是，都是切片出來做治療。微創手術的傷口小，但切片方式是將有疑慮的鈣化處取出一些出來化驗，若是良性就暫不需擔心。但若是惡性，就會需要再開一次傳統的刀，將疑慮部分完整去除。
評估跟透過醫師建議，我覺得直接將有疑慮的部分全部清除。所以這次選了傳統手術的方式。
只是因為鈣化點是用手摸不到也沒辦法看到的，需要在術前做一個乳房X光的定位。所謂的乳房X光定位就是為了讓醫師在開刀的時候可以精準的開到鈣化點，所以需要利用特殊的胸部X光設備，配上長達9公分的針（因每個人需求而異），在沒有麻醉的狀況下（皮膚上也不會先敷麻藥），直接從皮膚表面將針穿過乳房直達鈣化處。聽起來很可怕嗎？當下我真的一直告訴自己，「我好勇敢喔」
重點是因為要伴著X光攝影，所以胸部除了沒針的時候拍，針在身體裡的時候也要再拍，還要換不同角度拍，針的外針拔出來後，還要壓扁繼續再拍。
你們說「我是不是真的超級勇敢」
然後做完X光定位，就直接要進手術室了。
（第三張照片就是做完針在身體裡要準備進手術房前拍的）

進手術室前遇到我的主治醫師，她的信心喊話「睡醒就好了！」讓我整個人都安心了好多！而手術室裡的所有醫護人員也都好溫柔，讓我真的好安心，真的非常非常謝謝他們！

這三天兩夜全程陪著我的老公是最辛苦的，我永遠會記得老公因為我要進手術室前老公衝到門口大喊「老婆」的畫面！（真正的偶像劇耶）

以上是我自己這次乳房手術的小小分享，有很多細節跟手術的說明可能有些出入請大家見諒。
但分享這篇的最大原因是真的希望所有女性一定要好好照顧自己的身體，除了婦科，胸部的照顧真的很重要！一定要定期檢查跟聽專業人員的意見。早期發現才能早起（期）治療！

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