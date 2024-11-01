舒華演唱會SOLO「變身美人魚熱舞」韓網封神！曬辣照卻喊：我恐水

文／妞新聞

韓國人氣女團「(G)I-DLE」今年10月初才結束在台灣的「 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL] IN TAIPEI 」演唱會，在舞台上不只帶來一系列經典神曲，還特別準備台北限定舞台、合唱S.H.E.的〈SUPER STAR〉以及韋禮安的〈如果可以〉，超有誠意的演出，讓到場粉絲大飽耳福，大呼：「還躺在坑底出不來！」

舒華超狂SOLO舞台又被誇

「絕美新造型」韓網瘋傳

在代表歌曲串燒之間，成員們也分別展現驚喜個人SOLO舞台，其中隊內年紀最小的台灣籍成員「葉舒華」，早在8月首爾首場就選擇挑戰短影音界爆紅的南非女歌手Tyla的歌曲〈Water〉，性感、強力的編舞搭配兩截式火辣舞台裝，Boss Baby的舞台魅力讓全場秒沸騰，影片也被韓網瘋傳、獲得廣大好評。

▲舒華。（圖／IG@idolissue，下同）

沒想到神還可以更神！10月25至27日一連三天的澳門場演唱會上，舒華的SOLO舞台又驚喜升級了！頂著夢幻大捲髮的她，以「性感綁帶」露出大片牛奶白肌美背登台，一個轉身宛若蝴蝶翅膀造型的光澤抹胸，加上閃閃發光的荷葉邊裙擺，搭配舞步搖擺美到人神共憤，夢幻新造型果然引起火熱關注，不但被韓國討論區大讚像是森林中的精靈，舒華本尊似乎也超滿意。

狂曬20張真人美人魚照

本尊卻喊：我恐水

▲舒華在貼文下回覆粉絲。（圖／IG@yeh.shaa_）



舒華在演唱會結束後，光速更新個人IG、曬好曬滿20張美照，其中多張就是「SOLO新造型版本」，沒有特別配文，只搭配一個美人魚表情貼文，本尊似乎也知道自己當天超像真人美人魚，新貼文一出馬上吸引大批粉絲留言讚美，其中就有粉絲留言：「我要去大海找你」，殊不知舒華居然翻牌還回：「我恐水啦！」有違人設的爆笑互動引起熱議。

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