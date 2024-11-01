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和平是最重要的！高橋一生因台劇製作人「一句話」接演

記者許逸群／台北報導

台灣影集《零日攻擊 ZERO DAY》的記者會，主演的張洛偍及連俞涵與製作人鄭心媚出席活動。記者會開場播放了預告片，並展示了來自日本參演本作的高橋一生和水川麻美的預錄影片。

▲《零日攻擊》演員張洛偍、連俞涵和製作人鄭心媚一同出席東京記者會。（圖／零日文創提供）

▲張洛偍、連俞涵和製作人鄭心媚一同出席東京記者會。（圖／零日文創提供）

高橋一生談到接演的理由表示：「在日本，製作以政治問題為背景的人性戲劇並不容易，而這部作品將此類議題以娛樂形式呈現，讓我感到興趣。另外，劇本十分吸引人，全程在台灣拍攝且參與的都是台灣團隊，這些因素都讓我很有興趣。」製作人還曾告訴他「和平是最重要的」，這句話深深觸動了他。

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水川麻美在中文問候後表示：「能夠參與這樣一部能夠將複雜議題成功轉化為娛樂作品的作品，我感到非常榮幸。在與團隊溝通和討論中完成拍攝，讓我非常期待成品的樣貌。」張洛偍與連俞涵先以日語向現場致意，掀起一陣熱烈反應。

▲《零日攻擊》高橋一生。（圖／記者黃庠棻攝）

▲高橋一生先前出席記者會。（圖／記者黃庠棻攝）

連俞涵則與高橋先生飾演一對「前戀人」，她表示：「高橋先生非常專業，我們會提前一起讀劇本並討論角色背景，拍攝過程十分順利。雖然語言不通，但進入角色後，我感到語言並無阻礙。能與他合作真是夢想成真。」

與水川麻美有諸多對手戲的張洛偍，幽默地回憶與水川麻美的合作：「我過去就很喜歡水川女士的作品，這次合作像實現夢想一樣。但作為粉絲，每次對上她的眼神我就緊張得忘詞或出錯。」

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零日攻擊, 零日攻擊 ZERO DAY, 張洛偍, 連俞涵, 鄭心媚, 高橋一生, 水川麻美

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