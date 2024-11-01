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阮經天首次合作女神！楊冪「頭一次教男主角撩我」

記者許逸群／綜合報導

阮經天首演古裝電視劇《扶搖》，第一次和大陸重量級女神楊冪合作，劇中兩人結識並肩作戰，合力平息內亂。遇到情感對戲，楊冪竟成了阮經天的撩妹技巧老師，還被笑指：「我頭一次在戲裡面教男主角怎麼來撩我！」有感戲裡的阮經天撩妹技巧有待加強，楊冪甚至一度擔心他這樣會找不到女朋友。

▲阮經天首次與楊冪合作古裝劇。（圖／八大電視提供）

▲阮經天首次與楊冪合作古裝劇。（圖／八大電視提供）

然而阮經天向楊冪討教的結果，沒想到卻讓自己全身起雞皮疙瘩，從腳底麻到頭頂。阮經天笑說他趕緊要楊冪停止，因為擔心換自己上場後會撩不動對方！阮經天曾坦言，因為楊冪才接下《扶搖》的演出，但兩人第一次接觸其實是拍攝廣告作品，當時對方讓他留下非常深刻的印象。

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▲阮經天首次與楊冪合作古裝劇。（圖／八大電視提供）

▲阮經天與楊冪因拍廣告相識。（圖／八大電視提供）

阮經天坦言，對不熟的人會很客氣，他解釋這意思「其實是某種的保護色跟不安全感。」所以兩人第一次見面時，阮經天跟楊冪打招呼，講了一句「初次見面，請多指教。」但楊冪豪爽回應他，不用那麼客氣！當下見識到一個女孩子比他來得大方，也讓他覺得楊冪是個很特別的女生。

《扶搖》描述飾演扶搖的楊冪，機緣巧合下學會武功「破九霄」，開啟了身上的五重封印，為了尋找解除身上封印方法和維護正義，展開五洲歷險之旅，在途中與阮經天飾演的長孫無極相愛相伴，兩人合力平息太淵內亂，同時也揭開自己的身世秘密。11月3日起將於八大電視播出。

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