小孟老師／11月3日星座運勢　牡羊想賺錢就靠人脈

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：縮短作業流程

感情：心心相印珍惜

財運：家族企業賺錢

幸運色：白色

貴人：獅子

小人：雙子

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雙子座

工作：完成任務挑戰

感情：激情保持長久

財運：優惠折扣便宜

幸運色：黑色

貴人：巨蟹

小人：牡羊

天秤座

工作：逆轉負面形象

感情：情意相扶珍愛

財運：遇見合適夥伴

幸運色：卡其色

貴人：金牛

小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座

工作：真誠對待客戶

感情：溫馨浪漫約會

財運：網路發展門路

幸運色：黑色

貴人：天秤

小人：獅子

金牛座



工作：成功實施管理

感情：愛情甜蜜快樂

財運：可以夢想成真

幸運色：粉紅色

貴人：天蠍

小人：處女

處女座

工作：促進知識分享

感情：好朋友來相聚

財運：買到折扣商品

幸運色：淡藍色

貴人：處女

小人：巨蟹

【水象星座】

巨蟹座

工作：運用網絡資源

感情：浪漫奢華愛情

財運：買彩券得小獎

幸運色：棕色

貴人：牡羊

小人：天蠍

天蠍座

工作：提升信譽品質

感情：放棄一廂情願

財運：建立財務基礎

幸運色：玫瑰色

貴人：魔羯

小人：雙魚

雙魚座

工作：辦公心情平靜

感情：朋友介紹相親

財運：建立財務管控

幸運色：橘色

貴人：雙子

小人：射手

【火象星座】

牡羊座

工作：努力達成目標

感情：用愛擁抱家人

財運：運用人脈獲利

幸運色：橙色

貴人：雙魚

小人：水瓶

獅子座

工作：智商高情商佳

感情：愛情機會很多

財運：投資自我判斷

幸運色：橘色

貴人：射手

小人：金牛

射手座

工作：平衡工作生活

感情：保持距離休息

財運：找到最佳機會

幸運色：金色

貴人：水瓶

小人：天秤

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。