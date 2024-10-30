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楊佩潔遭詐騙「戶頭直接少個0」！　曝高超手法：電話跟銀行一樣

記者蔡宜芳／綜合報導

楊佩潔是童星出身，2018年也因電視劇《女兵日記女力報到》備受觀眾喜愛。擁有傻大姐性格的她，近日在節目中分享被詐騙的經驗，坦言看到戶頭數字直接少一個零「是我這輩子都忘不了的畫面」。

外送用▲▼楊佩潔遭詐騙「戶頭直接少個0」曝高超手法。（圖／翻攝自Facebook／楊佩潔 Peggy Yang）

▲楊佩潔是好友眼中的傻大姐。（圖／翻攝自Facebook／楊佩潔 Peggy Yang）

楊佩潔在《單身行不行》中，提到自己某次接到一通電話，被告知信用卡遭盜刷，起初她有所防備，結果核對電話號碼後，發現確實和信用卡背面附的銀行電話一樣，於是便放下警戒心，殊不知那是詐騙集團的最新技術。

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楊佩潔指出，詐騙在取得她的信任後，要求她按照指示操作銀行APP，中間兩度將帳戶金額轉走又轉回，聲稱是「錯誤沖刷」，楊佩潔不疑有他，又再配合第三次操作，「然後他就跟我說，我們現在就是要妳半個小時之內都不能開這個APP，因為如果妳開了，妳的個資就會外流了。」

▲▼楊佩潔遭詐騙「戶頭直接少個0」曝高超手法。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼楊佩潔分享被詐騙的經驗。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼楊佩潔遭詐騙「戶頭直接少個0」曝高超手法。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

後來，楊佩潔接到當時男友的電話，男方一聽就覺得她被詐騙，要她檢查戶頭的錢。楊佩潔一開始還堅持表示半小時不能開APP，但因為男友的警告，她才打開APP檢查，「在我講話的那一瞬間，真的就是我覺得這個是我這輩子都忘不了的畫面，突然間我的戶頭數字就少一個零了。」

▲▼楊佩潔遭詐騙「戶頭直接少個0」曝高超手法。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼楊佩潔透露自己的戶頭數字直接少個零。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼楊佩潔遭詐騙「戶頭直接少個0」曝高超手法。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

楊佩潔透露，數年後她接到警方的通知單，得知自己被騙的錢是轉入一個往生的老人家的戶頭，當時還傻傻地覺得「幫到了對方」，不知道其實是人頭帳戶，結果被朋友罵說「妳真的是沒救了」。

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楊佩潔, 單身行不行, 詐騙

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