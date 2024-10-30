出車禍「臉缺一塊肉」還掉牙！黃沐妍：我沒外表了還有什麼 往事曝

記者潘慧中／綜合報導

黃沐妍（小豬）近年積極投入運動，2023年還因參加健美比賽，練到體脂只剩13%，一度在網路上造成轟動。而之所以開始運動的原因，其實和她發生一場嚴重車禍有關。

▲▼黃沐妍騎公路車時曾經出車禍。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）



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黃沐妍最近上Podcast《動思肌湯》透露，當時正在騎公路車，但不知為何自摔飛出去，撞到了臉和牙齒，「臉缺了一塊肉，牙齒撞歪掉了幾顆。」

▲▼黃沐妍受傷很嚴重。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）



由於身在演藝圈，黃沐妍不禁開始自我懷疑，「我竟然沒有外表了，我還有什麼？」但同時看清一件事，「我不能靠裝傻，不能靠外表，不能靠迎合別人去過這樣的生活，我自己到底還有什麼？」

▲黃沐妍開始反思自己。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）



正處負面情緒的黃沐妍，當時在朋友邀請下參加了台北馬拉松，「因為什麼都沒有了，所以我才願意去做」，當下當然也會抱怨和生氣，直到跑過終點，她才終於明白那瞬間是多麼感動。

▲黃沐妍不想再被選擇。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）



黃沐妍發現跑馬拉松這件事是她自行選擇的決定，只要她願意就能跑完，「而不是像演藝圈的所有事情，拍戲、主持，任何都是給別人選擇。運動是我做主，我想要，我就可以做到。」