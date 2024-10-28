ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

劉伊心曬全家福「舉辦三寶成長禮儀式」！　送禮背後藏含義：盼成鳳成龍

記者孟育民／台北報導

「選美皇后」劉伊心和老虎牙子董事長林志隆，先後誕下女兒「牙子」、兒子「Wing」，今年7月順利生下第三胎小公主「CC」。劉伊心近期慶祝CC的「成長禮」，遵循古法替新生兒剃胎毛，並將剃下來的胎毛做成胎毛章和臍帶章。一家人換上古裝禮服，紀錄下凝聚時刻，幸福畫面滿溢。

▲▼劉伊心全家福。（圖／傳家手工印章提供）

▲劉伊心日前迎來第三寶。（圖／傳家手工印章提供）

家中成員再添一員，劉伊心跟老公注重成長過程中的儀式感，小女兒CC的成長禮儀式也不例外，這次拍照主軸由大女兒牙子親自挑選，有別於過往二個寶貝的成長禮，以紅色古裝禮服為主，牙子優先挑選最喜歡的「Elsa色」，定調整家人亮春色系氛圍，更顯溫馨。劉伊心表示，大女兒從小就很有主見，遺傳到自身的美感DNA，拍攝過程兩個寶貝像個小大人逗弄CC拍照，從孕婦寫真開始到古禮儀式，一家人拍照已經信手捻來，專業度十足。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼劉伊心全家福。（圖／傳家手工印章提供）

▲劉伊心和老公辦女兒成長禮儀式。（圖／傳家手工印章提供）

劉伊心說，剃胎毛有13道繁複手續，包括先拿出雞蛋祈求女兒美麗又漂亮，石頭祈求要有膽量膽識，韭菜祈求健康長壽等等，最後才是重頭戲剃頭，代表新生兒一切從頭開始。面對繁複的古禮步驟，劉伊心表示，大寶跟二寶表現可圈可點，並沒有顯現不耐煩情緒，反而爭相幫忙，想要為妹妹拿好吉祥物拍照，可愛的畫面，讓劉伊心跟老公十分暖心。

▲▼劉伊心全家福。（圖／傳家手工印章提供）

▲劉伊心女兒剃胎毛。（圖／傳家手工印章提供）

三個寶貝皆有準備為自己負責任蓋章的胎毛章跟臍帶章，作為出生的成年禮，希望三個寶貝可以跟爸媽一樣，全力追求屬於自己的事業，劉伊心提到方章代表「方方正正」這會象徵穩固、守信、永恆不變的含意，適合不動產買賣；圓章則代表「財源滾滾、錢滾錢」，用於銀行開戶及各種流動性資產，望子女未來成鳳成龍。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

劉德華唱《世界第一等》　遭「女兒」糾正..溫柔笑了

推薦閱讀

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！3天就被趕走　揭密超毛課程內幕

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！3天就被趕走　揭密超毛課程內幕

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！被誘服藥催眠過程　孫生嚇壞

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！被誘服藥催眠過程　孫生嚇壞

家寧遭挖上心靈課疑挨酸！　蕾菈看不下去：希望大家當個善良的人

家寧遭挖上心靈課疑挨酸！　蕾菈看不下去：希望大家當個善良的人

李英愛夫妻罕見放閃　73歲老公比她更逆生長⋯全場驚呆：根本沒皺紋

李英愛夫妻罕見放閃　73歲老公比她更逆生長⋯全場驚呆：根本沒皺紋

白癡公主揭發百萬心靈課SOP！學員「被關房內洗腦痛哭」　2類人是目標

白癡公主揭發百萬心靈課SOP！學員「被關房內洗腦痛哭」　2類人是目標

與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了

與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了

走鐘獎最佳動畫惹議！網諷「木棉花可投宮崎駿的片屠殺」呱吉回應

走鐘獎最佳動畫惹議！網諷「木棉花可投宮崎駿的片屠殺」呱吉回應

知名AV女優爆「半套店上班」！網紅PO「極樂照」興奮打卡　她怒開砲

知名AV女優爆「半套店上班」！網紅PO「極樂照」興奮打卡　她怒開砲

孫生爆料家寧「走鐘獎像被鬼附身」！　見她露詭笑狂碎唸：我很擔心

孫生爆料家寧「走鐘獎像被鬼附身」！　見她露詭笑狂碎唸：我很擔心

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

NanaQ被分手5天公開內幕！前男友全說了：見識遇到我算你倒霉這句話

NanaQ被分手5天公開內幕！前男友全說了：見識遇到我算你倒霉這句話

唐綺陽運勢／射手「小心第三者」水瓶感情停滯！ 獅子事業收穫多

唐綺陽運勢／射手「小心第三者」水瓶感情停滯！ 獅子事業收穫多

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！3天就被趕走　揭密超毛課程內幕

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！被誘服藥催眠過程　孫生嚇壞

家寧遭挖上心靈課疑挨酸！　蕾菈看不下去：希望大家當個善良的人

李英愛夫妻罕見放閃　73歲老公比她更逆生長⋯全場驚呆：根本沒皺紋

白癡公主揭發百萬心靈課SOP！學員「被關房內洗腦痛哭」　2類人是目標

與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了

走鐘獎最佳動畫惹議！網諷「木棉花可投宮崎駿的片屠殺」呱吉回應

知名AV女優爆「半套店上班」！網紅PO「極樂照」興奮打卡　她怒開砲

孫生爆料家寧「走鐘獎像被鬼附身」！　見她露詭笑狂碎唸：我很擔心

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

劉伊心, 選美皇后, 林志隆

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 周杰倫演唱會「鬧出人命」　粉絲入場一半生了！老公：已取好女兒名字
  2. 台灣也有《黑白大廚》！　曾國城被辦桌美食燒到「親口要求客串」
  3. 陳零九自爆「昔被邀上心靈課程」！　公開背後內幕：我不認同
  4. 李珠珢消失18天「突PO金髮影片」！　網敲碗來台發展…新近況曝光
  5. 依依佩佩超狂服裝登典禮　「走光邊緣」嚇壞工作人員
  6. 連10歲小朋友都知李宗盛！他宣布休假　自虧「靠女人的歌吃飯」
  7. 38年前戒嚴上映同志片「首播秒被查封」　《孽子》導演曝坎坷過程
  8. 劉伊心曬全家福「舉辦三寶成長禮儀式」！　送禮背後藏含義：盼成鳳成龍
  9. 網紅看周杰倫演唱會被撞飛！　曝狂粉「指甲剪剪斷繩子」衝前排
  10. 含金量超高音樂劇！許富凱開車「日久生情」　她體驗條通文化羞爆

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366