第61屆金馬獎評審團陣容公開！　謝盈萱、九把刀、姚淳耀都出現了

記者黃庠棻／台北報導

金馬執委會今（28）日宣布第61屆金馬獎評審團主席由香港知名導演譚家明擔任，他認為金馬獎一直以來對表揚優秀的華語電影不遺餘力，對於電影藝術創作的重要性與電影工作者的鼓勵，成績有目睹。他更表示「寄望本屆入圍的電影能讓我大開眼界，並期待與各位評審的會面與交流。」

▲第61屆金馬獎評審團主席由香港知名導演譚家明擔任。（圖／金馬執委提供）

譚家明導演是香港新浪潮健將之一，風格卓著，除了編導之外，也涉足剪輯、美術設計。他執導的《名劍》、《愛殺》、《烈火青春》公認為新浪潮代表作，更曾以《愛殺》入圍金馬獎最佳導演，並以《阿飛正傳》、《東邪西毒》兩度獲得金馬奬最佳剪輯。2006年執導《父子》，獲金馬獎最佳劇情片等三項大獎，亦獲香港電影金像奬最佳電影、導演、編劇肯定。近作為入選坎城影展的《七人樂隊》之《別夜》。

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▲姚淳耀、殷振豪擔任本屆金馬獎劇情短片評審。（圖／金馬執委提供）



本屆金馬獎報名數量創下新高，初審評審分為劇情長片、劇情短片、紀錄片、動畫片四組分別進行。劇情長片類評審包括卓男、郭敏容、張煒珍、湯昇榮、靳家驊、劉國瑞；劇情短片評審為卓亦謙、林孝謙、姚淳耀、殷振豪、張士達、張亨如、詹傑、鄺珮詩、蘇珮儀。紀錄片類評審有王君琦、李立劭、賀照緹、潘達培和蔡崇隆。動畫類評審有紀柏舟、唐治中、張小踏。

▲第61屆金馬獎初選評審湯昇榮。（圖／金馬執委提供）



而負責從複選影片中，選出入圍名單的11位評審包含謝盈萱、九把刀、林君陽、袁建滔、連奕琦、陳大璞、黃美清、黃衍仁、蘇文泰，以及從初選階段就加入的賀照緹、張煒珍。

▲謝盈萱、九把刀、林君陽擔任第61屆金馬獎複決選評審。（圖／金馬執委提供）



11月23日頒獎典禮當天舉行的決審會議將由譚家明主持，除了選出入圍名單的11位評審，還會加入許芳宜、李欣芸、陳芯宜、蕭雅全、羅志良等共17位評審，開會討論並投票選出本屆金馬獎得主。

▲許芳宜、蕭雅全擔任第61屆金馬獎決選評審。（圖／金馬執委提供）