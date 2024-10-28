ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

第61屆金馬獎評審團陣容公開！　謝盈萱、九把刀、姚淳耀都出現了

記者黃庠棻／台北報導

金馬執委會今（28）日宣布第61屆金馬獎評審團主席由香港知名導演譚家明擔任，他認為金馬獎一直以來對表揚優秀的華語電影不遺餘力，對於電影藝術創作的重要性與電影工作者的鼓勵，成績有目睹。他更表示「寄望本屆入圍的電影能讓我大開眼界，並期待與各位評審的會面與交流。」

▲第61屆金馬獎複決選評審。（圖／金馬執委提供）

▲第61屆金馬獎評審團主席由香港知名導演譚家明擔任。（圖／金馬執委提供）

譚家明導演是香港新浪潮健將之一，風格卓著，除了編導之外，也涉足剪輯、美術設計。他執導的《名劍》、《愛殺》、《烈火青春》公認為新浪潮代表作，更曾以《愛殺》入圍金馬獎最佳導演，並以《阿飛正傳》、《東邪西毒》兩度獲得金馬奬最佳剪輯。2006年執導《父子》，獲金馬獎最佳劇情片等三項大獎，亦獲香港電影金像奬最佳電影、導演、編劇肯定。近作為入選坎城影展的《七人樂隊》之《別夜》。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲第61屆金馬獎複決選評審。（圖／金馬執委提供）

▲第61屆金馬獎複決選評審。（圖／金馬執委提供）

▲姚淳耀、殷振豪擔任本屆金馬獎劇情短片評審。（圖／金馬執委提供）

本屆金馬獎報名數量創下新高，初審評審分為劇情長片、劇情短片、紀錄片、動畫片四組分別進行。劇情長片類評審包括卓男、郭敏容、張煒珍、湯昇榮、靳家驊、劉國瑞；劇情短片評審為卓亦謙、林孝謙、姚淳耀、殷振豪、張士達、張亨如、詹傑、鄺珮詩、蘇珮儀。紀錄片類評審有王君琦、李立劭、賀照緹、潘達培和蔡崇隆。動畫類評審有紀柏舟、唐治中、張小踏。

▲第61屆金馬獎複決選評審。（圖／金馬執委提供）

▲第61屆金馬獎初選評審湯昇榮。（圖／金馬執委提供）
而負責從複選影片中，選出入圍名單的11位評審包含謝盈萱、九把刀、林君陽、袁建滔、連奕琦、陳大璞、黃美清、黃衍仁、蘇文泰，以及從初選階段就加入的賀照緹、張煒珍。

▲第61屆金馬獎複決選評審。（圖／金馬執委提供）

▲第61屆金馬獎複決選評審。（圖／金馬執委提供）

▲第61屆金馬獎複決選評審。（圖／金馬執委提供）

▲謝盈萱、九把刀、林君陽擔任第61屆金馬獎複決選評審。（圖／金馬執委提供）

11月23日頒獎典禮當天舉行的決審會議將由譚家明主持，除了選出入圍名單的11位評審，還會加入許芳宜、李欣芸、陳芯宜、蕭雅全、羅志良等共17位評審，開會討論並投票選出本屆金馬獎得主。

▲第61屆金馬獎複決選評審。（圖／金馬執委提供）

▲第61屆金馬獎複決選評審。（圖／金馬執委提供）

▲許芳宜、蕭雅全擔任第61屆金馬獎決選評審。（圖／金馬執委提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

劉德華唱《世界第一等》　遭「女兒」糾正..溫柔笑了

推薦閱讀

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！3天就被趕走　揭密超毛課程內幕

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！3天就被趕走　揭密超毛課程內幕

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！被誘服藥催眠過程　孫生嚇壞

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！被誘服藥催眠過程　孫生嚇壞

家寧遭挖上心靈課疑挨酸！　蕾菈看不下去：希望大家當個善良的人

家寧遭挖上心靈課疑挨酸！　蕾菈看不下去：希望大家當個善良的人

白癡公主揭發百萬心靈課SOP！學員「被關房內洗腦痛哭」　2類人是目標

白癡公主揭發百萬心靈課SOP！學員「被關房內洗腦痛哭」　2類人是目標

與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了

與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了

走鐘獎最佳動畫惹議！網諷「木棉花可投宮崎駿的片屠殺」呱吉回應

走鐘獎最佳動畫惹議！網諷「木棉花可投宮崎駿的片屠殺」呱吉回應

李英愛夫妻罕見放閃　73歲老公比她更逆生長⋯全場驚呆：根本沒皺紋

李英愛夫妻罕見放閃　73歲老公比她更逆生長⋯全場驚呆：根本沒皺紋

知名AV女優爆「半套店上班」！網紅PO「極樂照」興奮打卡　她怒開砲

知名AV女優爆「半套店上班」！網紅PO「極樂照」興奮打卡　她怒開砲

孫生爆料家寧「走鐘獎像被鬼附身」！　見她露詭笑狂碎唸：我很擔心

孫生爆料家寧「走鐘獎像被鬼附身」！　見她露詭笑狂碎唸：我很擔心

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

唐綺陽運勢／射手「小心第三者」水瓶感情停滯！ 獅子事業收穫多

唐綺陽運勢／射手「小心第三者」水瓶感情停滯！ 獅子事業收穫多

NanaQ被分手5天公開內幕！前男友全說了：見識遇到我算你倒霉這句話

NanaQ被分手5天公開內幕！前男友全說了：見識遇到我算你倒霉這句話

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！3天就被趕走　揭密超毛課程內幕

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！被誘服藥催眠過程　孫生嚇壞

家寧遭挖上心靈課疑挨酸！　蕾菈看不下去：希望大家當個善良的人

白癡公主揭發百萬心靈課SOP！學員「被關房內洗腦痛哭」　2類人是目標

與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了

走鐘獎最佳動畫惹議！網諷「木棉花可投宮崎駿的片屠殺」呱吉回應

李英愛夫妻罕見放閃　73歲老公比她更逆生長⋯全場驚呆：根本沒皺紋

知名AV女優爆「半套店上班」！網紅PO「極樂照」興奮打卡　她怒開砲

孫生爆料家寧「走鐘獎像被鬼附身」！　見她露詭笑狂碎唸：我很擔心

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「邵氏女星」又減一！　李麗麗驚傳逝世「原因曝光」享壽74歲
  2. 家寧上心靈課程…話題滲入演藝圈　唐從聖認了「有接觸」真相笑翻
  3. 江祖平遭老公初戀狂甩3巴掌！　忌妒心發作「為了家庭」忍氣吞聲
  4. 第61屆金馬獎評審團陣容公開！　謝盈萱、九把刀、姚淳耀都出現了
  5. 眾量級Andy預告「拍片談心靈課程」！　網刷一排朝聖
  6. 同志遊行驚見18禁女優現身！蹦出「超巨車頭燈」　路人驚喜搶拍
  7. 琳妲爆家寧「私下很正常」！　真實互動全被拍
  8. 向佐出席活動「突打網紅一巴掌」！　發3點聲明回應：故意弄我
  9. 米可白凍卵「只取出8顆」認了12月再挑戰！　甜讚男友孫綻2優點
  10. 李英愛夫妻罕見放閃　73歲老公比她更逆生長⋯全場驚呆：根本沒皺紋

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366