亞莉安娜出道16年來第一次！　打破一慣例演出「好女巫」原因有洋蔥

記者蕭采薇／綜合報導

全球狂賣5.8億美元的年度奇幻鉅作《魔法壞女巫》（Wicked），即將於1月6日於串流平台上架。該片流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）與葛萊美得主辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）主演，兩人在片中高歌飆戲，以華麗的歌舞與感動人心的故事征服全球觀眾，這也是亞莉安娜首次以本名參演。

▲《魔法壞女巫》是亞莉安娜首次以本名參演。（圖／CATCHPLAY+提供）



亞莉安娜受訪時表示，自己10歲就愛上這部音樂劇，能夠飾演「好女巫」格琳達簡直是夢想成真。此次在演職人員名單上，她特別使用了全名「Ariana Grande-Butera」，亞莉安娜進一步解釋：「參演這部電影讓我有一種回家的感覺，好像重新找回了小時候的自己。」

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▲《魔法壞女巫》翻轉《綠野仙蹤》的故事，成為百老匯知名IP。（圖／CATCHPLAY+提供）

亞莉安娜說：「從踏入這瘋狂的娛樂產業以來，我失去了許多自我，我很感激能在這次的拍攝過程中將這些失落的碎片一一撿回來，所以我想用全名來紀念這段意義非凡的經歷。」《魔法壞女巫》將於1月6日於CATCHPLAY+ 等串流平台上架，CATCHPLAY+ 也將於1月17日獨家上架黛咪摩爾的話題恐怖新作《懼裂》，她也被看好將以此片在明年獎季大有斬獲。

▲《魔法壞女巫》是亞莉安娜首次以本名參演。（圖／CATCHPLAY+提供）