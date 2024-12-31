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歐陽靖認「對未來沒安全感」　回顧2024：媽媽被騙更讓我感嘆

記者王靖淳／綜合報導

女星歐陽靖育有4歲兒子新醬，平時除了會在社群記錄親子日常外，同時也不吝嗇與網友分享私下生活，今（31）日她感性發文，並以「值得慶祝」、「轉念」、「轉機」、「沈思」及「幸福感」五大面向回顧2024年，除了坦言對未來沒安全感之外，同時也表示，媽媽被詐騙一事讓她更加感嘆。

▲▼歐陽靖。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

▲歐陽靖。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

歐陽靖提到，兒子滿4歲後母子倆溝通變得更順暢，讓她欣慰。她鼓勵其他仍在育兒壓力中的家長們：「再撐一下！」然而，對未來的不確定性及媽媽譚艾珍遇詐騙的經歷，讓她體會到金錢的意義，「無論多拼命工作、儲蓄⋯無論對這個世界多善良，養家活口的財產都可能在一瞬間化為烏有。所以努力之虞，適時把錢錢變成喜歡的樣子很重要⋯吃頓大餐、買個東西、跟孩子去旅行⋯讓有限的生命更豐富，因為這世界上唯一不可逆的就是『時間』。這是我今年的體悟。」

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▲▼歐陽靖。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

▲歐陽靖發文回顧2024。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

在健康方面，歐陽靖透露今年第3次確診新冠，導致氣喘長達2個月，這段經歷讓她決心戒酒並注重健康。她回憶起曾因吸菸影響健康，為了跑馬拉松毅然戒除，如今為了陪伴兒子成長，她再次展現意志力表示：「喜歡有意志力的自己，希望2025年能把這種意志力提升到跑回馬拉松賽道上。」回顧這一年，歐陽靖與兒子一同旅行各地，留下美好回憶，展望2025年，她希望全家健康並想藉由寫作繼續說故事，透過文字分享更多生命感悟。

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