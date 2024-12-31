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《魷魚2》朴成焄2度發聲！承認「有儲存AV照」　韓網抓語病怒：說謊

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員朴成焄先參演了《黑暗榮耀》闖出名聲，近日又在《魷魚遊戲2》裡飾演跨性別者獲得肯定，怎料，他30日手滑上傳色情版《魷魚遊戲》，由於濟州航空失事傷亡慘重，他的舉動惹怒全韓網友。經紀公司BH娛樂31日二度出面緩頰，卻又被抓包與第一次的說法有出入，再度被罵爆。

▲▼朴成焄IG手滑上傳「色情版《魷魚遊戲》」，他31日二度發聲「全是A片裸女　本人嚇壞認：手滑了。（圖／翻攝自朴成焄IG）

▲朴成焄IG手滑上傳「色情版《魷魚遊戲》」，他31日二度發聲，本來是要傳給公司負責人。（圖／翻攝自朴成焄IG）

朴成焄30日突然上傳一則「色情版《魷魚遊戲》」，內容為大群AV女優所參演的A片，尺度極大嚇壞所有網友，雖然他馬上就刪掉限時動態，但已經被網友截圖。

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對此，所屬經紀公司BH娛樂30日緊急對外致歉，「因為朴成焄的社群私訊內容太多則，他在確認內容發生失誤才意外上傳」，公司解釋「演員本人也嚇了一大跳，很抱歉在這種時局（空難）出現這樣的失誤，會謹慎注意再也不會有這樣的事了。」

▲▼《魷魚2》朴成焄扮女裝「身份有反轉」同時尬兩戲　時間軸列出超猛。（圖／Netflix提供）

▲朴成焄《魷魚遊戲2》扮女裝引起注目。（圖／Netflix提供）

只是相關爭議延燒，BH娛樂31日二度出面緩頰解釋「針對之前說『在確認私訊內容的過程中手滑意外上傳』，想要再仔細說明一下」，接著表示，「朴成焄是在私訊中看到該AV封面後，覺得該內容會有疑慮，所以傳給公司的負責人，在這個過程中儲存了該張照片並傳給負責人，儲存後應該要馬上刪除照片的，卻失誤上傳了。」

怎料，BH娛樂越描越黑，遭到網友質疑第一次說法與第二次說法有出入，認為他在說謊，現引起韓網一陣撻伐。不過，朴成焄手滑事件，也讓他的IG追蹤人數暴增10萬人，此現象又讓韓網無奈「覺得很丟臉」。事實上，朴成焄未來恐面臨通訊法處置，在韓國若刊登、散播色情訊息，最高可判一年有期徒刑或韓幣1000萬罰金。

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