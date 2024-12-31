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蔡阿嘎曝討債進度！「衝蘿拉老家強制執行」竟被嗆：有單據再來討

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎今年5月指控元老級員工蘿拉（林沛蓁）透過AB合約不法牟利，沒想到在2024年最後一天，蘿拉終於於社群發聲，承認自己違法，但也反咬蔡阿嘎「賺沒良心的錢」，對此蔡阿嘎則不以為然表示「又多了素材可以告」，且已經請律師擬聲明稿。稍早，蔡阿嘎頻道公開了目前與蘿拉官司的進度，並分享了強制執行的過程。

▲蘿拉事件。討債全紀錄。（圖／翻攝YouTube／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎公開蘿拉事件的進展。（圖／翻攝YouTube／蔡阿嘎）

蔡阿嘎透露蘿拉在6月就簽訂了公證書，承認了有不法所得1000多萬，因此雙方省去了打民事訴訟的過程，可以拿那張追討債務，但後續還是有其他訴訟。他可以拿著公證書向法院申請扣押蘿拉財產，怎料，花了一大筆規費申請強制執行，卻只查出她的戶頭只有2萬多、價值40、50幾萬的股票，名下還沒有任何房子，最後一毛都沒拿到。

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▲蘿拉事件。討債全紀錄。（圖／翻攝YouTube／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎派了蔡宗翰、耶嫩去強制執行。（圖／翻攝YouTube／蔡阿嘎）

11月，蔡阿嘎請員工蔡宗翰、耶嫩與警察、律師、法院人員一起到蘿拉在新北市的住處強制執行，到了之後只見到了兩名陌生人，蔡宗翰表示「裡面非常寬敞、大，高樓層，視野非常好，一整面牆都是精品蠟燭」，總共四個房間，有一間上了鎖，其他地方總共只找到3、4個包包，以及賓士車鑰匙，但由於車子不能證實是蘿拉的，律師說不能扣，最後只扣了一台電腦以及精品蠟燭。

過兩天耶嫩、蔡宗翰第二波前往蘿拉台中戶籍地做強制執行，到了發現住家只有鐵捲門，沒有電鈴，弄出一些騷動後，鄰居紛紛出來表示家人應該都在，一番折騰後才成功進入，沒想到蘿拉爸爸卻態度強硬地說「要有單據才能來討錢」，絲毫沒有歉意，就連蘿拉媽媽也批評「你們怎麼可以這樣對我們？」最後也並沒有大收穫，蔡阿嘎也無奈表示「要脫產早就脫光了」。

讓人匪夷所思的是，當時在蘿拉家中查封、上了封條的精品蠟燭，蔡阿嘎申請法院鑑價，付了3萬多的費用，最後鑑價師到場才發現，共66個香氛蠟燭封條完好，但全數從盒子底部割開取出了內容物，全都只剩下空盒子。

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