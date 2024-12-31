《黑白》安惟鍟現務安機場！「包200份紫菜飯捲」心痛：製作人也罹難

記者吳睿慈／綜合報導

南韓濟州航空29日從泰國曼谷起飛，在降落於務安國際機場時發生意外，機上只有2位空服人員生還，其餘179名乘客全數罹難。悲傷之餘，現場出現一則暖心事蹟，《黑白大廚》安惟鍟突然現身於救難現場，親自做200份紫菜飯捲，心痛表示「一起做節目的製作人也走了，心情不太好」。

▲《黑白》安惟鍟30日現身務安機場，包200份紫菜飯捲給罹難家屬。（圖／翻攝自安惟鍟IG）



《黑白大廚》安惟鍟30日下午現身務安國際機場，並送了200條紫菜飯捲給罹難者家屬，「在廚房的時候聽到這個消息，雖然還有拍攝，但馬上就跟職員一起包紫菜飯捲，準備了200人份」。除此之外，他與超商聯名飯捲，該超商老闆也準備了500份送暖。

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▲安惟鍟出演《黑白大廚》闖出知名度。（圖／翻攝自安惟鍟IG）



安惟鍟除了送紫菜飯捲，1日還預計準備年糕湯，「我除了會做飯沒有其他才能了，想要透過食物做公益，這樣心情也會好受一點」。

濟州航空罹難者多達179人，90%都是居住全羅南道與光州的居民，安惟鍟沉痛表示：「罹難者其實跟我家人也有關係，過一個橋都是熟識的人，跟我一起做節目的製作人也走了，心情很不好受。」