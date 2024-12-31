宇宙人跨年趕演出遇車禍！主持人緊急「調整表演順序」

記者許逸群／台北報導

「閃耀新北1314跨河煙火」今在淡水漁人碼頭熱鬧登場，邀請到許富凱、U:NUS、宇宙人、卓文萱、梁舒涵、陳勢安、板凳樂團、孫淑媚、葛西瓦與范逸臣接力開唱，由韓國天團SUPER JUNIOR-L.S.S.擔任壓軸，還將帶來長達13分14秒的煙火秀。

▲▼宇宙人順利趕上跨年演出。（圖／寬寬提供）

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在許富凱與U:NUS接連演出後，原本應是輪到宇宙人登場，不過主持人黃鐙輝與曾子余突然緊急協調後頭的表演者，由卓文萱與梁舒涵（身兼主持人）先行演出。黃鐙輝透露：「因為宇宙人來的路上遇到（他人）車禍。」便些微調整了演出順序。

金曲樂團宇宙人順利抵達現場後就接力一連帶來〈陪我玩〉、〈那你呢〉兩曲炒熱氣氛。主唱小玉表示，原本因為交通事故耽擱晚到有點擔心，但看到現場的觀眾這麼嗨放心了，更笑說今晚也有自己很喜歡的SUPER JUNIOR，希望大家一起嗨到最後！

宇宙人接著演唱和身旁河岸很有關連的〈藍色的你〉，中途更下台與觀眾一一擊掌。接著相當膾炙人口的〈如果我們還在一起〉為淡水染上一絲浪漫的暖意，並在最後一首歌〈這就是我愛你的方法〉和觀眾的舞動下完成演出。