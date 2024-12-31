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「一世代」連恩墜樓案5人遭起訴　2飯店員工涉嫌販毒「重罪求刑」

記者蕭采薇／綜合報導
 
英國天團一世代（One Direction）成員連恩佩恩（Liam Payne）10月在阿根廷墜樓身亡，享年31歲。當地法官證實有五人遭到起訴，其中三人被指控「過失殺人罪」，兩人則涉嫌提供毒品，可能將分別依罪行判處1年至15年有期徒刑。

▲一世代（One Direction）成員連恩佩恩（Liam Payne）。（圖／路透）

▲「一世代」成員連恩墜樓案，目前共有五人遭到起訴。（圖／路透）

據綜合外電報導，飯店經理吉爾達馬丁（Gilda Martin）、接待員埃斯特萬格拉西（Esteban Grassi）以及連恩的當地朋友羅傑諾雷斯（Roger Nores）等三人被指控過失殺人，飯店工作人員埃塞奎爾佩雷拉 （Ezequiel Pereyra）和服務生布雷安佩茲（Brian Paiz）則被指控提供毒品。

其中連恩的朋友羅傑諾雷斯，被指控「明知連恩無法照顧自己卻棄他不顧」；飯店經理吉爾達馬丁則因被控「不顧陽台可能造成危險，未將連恩安置於安全的房間」；接待員埃斯特萬格拉西則被指出「動手將連恩拖回房間」，三人皆涉嫌過失殺人，可能遭求1至5年不等的刑期。

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▲一世代（One Direction）連恩告別式，成員哈利、贊恩、路易和奈爾全部到場。（圖／路透社）

▲「一世代」成員連恩10月在阿根廷墜樓身亡，享年31歲。（圖／路透）

而埃塞奎爾涉嫌於10月15日至16日間，向連恩佩恩販售古柯鹼，布雷安佩茲則涉嫌於10月14日兩次向連恩佩恩販售古柯鹼。而根據阿根廷法律，毒品刑罰較過失殺人更為嚴重，可判處4至15年有期徒刑。

當地法官已下令兩名涉毒人員還押候審，兩人將在被傳喚的24小時內到案。根據阿根廷法律，法官已於週五做出進入下一階段的決定，被告的律師可以對該決定提出上訴，而如果上訴不成功，審判將隨之展開。

 

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一世代, One Direction, 連恩佩恩, Liam Payne

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