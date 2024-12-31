快訊／蘿拉沉默7個月首發聲！　「反咬蔡阿嘎」爆料：幫公司做太多骯髒事

記者蔡宜芳／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎今年5月指控元老級員工蘿拉（林沛蓁）透過AB合約不法牟利，沒想到在2024年最後一天，蘿拉終於於社群發聲，承認自己違法，但也反咬蔡阿嘎「賺沒良心的錢」。

▲蘿拉（中）曾是蔡阿嘎（左）的元老級員工。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

蘿拉31日在貼文中，坦承自己於前公司工作期間，利用廠商與公司的AB合約進行不法牟利。蘿拉表示，她做出了違法且違背職業道德的選擇，這些錯誤不僅影響了社會，也傷害了許多信任她的人，對自己的行為感到萬分懊悔，目前已自行前往地檢署自請調查，並將自己在前公司所有的不法行為據實以告，面對接下來的法律責任。

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蘿拉提到，除了大家所知的AB合約外，她在前公司任職期間目睹或參與的其他不法及不當情事也會一一說明，「包括但不限於公司曾長年逃稅達八位數、標榜MIT愛台灣人設，卻多年販售來源不透明且「非台灣製造」的中國製商品及贈品...等等，還有諸多，因版面關係，未來都會一一將細節交代。」

蘿拉表示，她在蔡阿嘎的公司任職八年又五個月，起初因對方的挖角加入公司，與老闆一同努力經營頻道，讓公司逐漸壯大。然而，隨著公司越來越成功，蘿拉的心境卻越來越厭世，「或許是長年沒日沒夜24H on call，也或許是幫公司做了太多骯髒事、賺了太多沒良心的錢，眼看著老闆從租小套房到買七間房，頻道訂閱數從數萬到現在全網追蹤667萬，我心中也變異越來越感到困惑：我賣了命，每年為前老闆賺進數千萬，承擔了只有實際受令執行的核心員工的高度風險，但為什麼我前幾年的月薪只領五萬多元？於是糟糕的貪念誤了自己。」

▲蘿拉發文。（圖／翻攝自蘿拉IG）

蘿拉透露，2020年前後，她的一位娛樂圈朋友遇到財務困難，這讓她動了做AB合約的念頭。她坦承這不是藉口，錯了就是錯了，現在回想起來仍感到懊悔不已。她表示，任何人觸犯法律都應接受制裁，她必須面對所有犯的錯誤和不法牟利。過去五個月來，她因簽訂封口令而未對前公司發表的相關影片及文章有任何回應，儘管這些內容與事實不符，她也未曾反駁。

蘿拉強調，她已多次提交還款計畫書，並正在由司法審視起訴事項。無論未來有多艱難，她都會積極努力工作，堅持還款並接受法律制裁。她也懇請前公司不要再為難她年邁的父母，「也再次懇請前公司與大眾給我一條活路，給予真心改過自新的決心，讓我有機會重新腳踏實地穩定工作，並將所得盡力投入還款，逐步面對所有應承擔的責任。以實際行動贖罪，只希望能在最低限度的安寧中重新站起來，盡己所能彌補過去的過錯。」

▲蔡阿嘎31日早前發文表示要「幹大事」，引發揣測。（圖／翻攝自Threads）

*18:26 編按：對此，蔡阿嘎在稍早上片時，於首播聊天室中親自回應「律師已經擬聲明稿了！哼哼」、「律師又多了好多素材可以提告」，並喊話蘿拉：「千萬不要刪文改文喔！」

【蘿拉全文】

我是林沛蓁（蘿拉）。

在前公司工作期間，利用廠商與公司的AB合約進行不法牟利，做了違法且違背職業道德的選擇，這些錯誤不僅影響了社會，也傷害了許多信任我的人。

我對自己過去的行為感到萬分懊悔，為此已自行前往地檢署自請調查，會將自己在前公司所有的不法行為據實以告，並面對接下來的法律責任。

申請自請調查後，我也必須對司法坦承，當中不能有任何一句謊言，否則罪責會更加重。

除了大家知道的AB合約外，所有我在前公司任職期間，目睹或參與的不法及不當情事，也必須一一說明清楚，包括但不限於公司曾長年逃稅達八位數、標榜MIT愛台灣人設，卻多年販售來源不透明且「非台灣製造」的中國製商品及贈品...等等，還有諸多，因版面關係，未來都會一一將細節交代。

我在前公司任職八年又五個月（前五年在大頭佛娛樂，後三年五個月在蘿蔔糕娛樂），身為行銷總監又或是經紀人，一開始確實是因為蔡老闆的挖角加入公司，我們一同努力讓頻道經營得越來越好、讓公司有更多獲利、讓粉絲數暴風增長與黏著度迅速攀升，從公司只有三、四個人到現在公司有數十人、年營業額九位數而他也在北部有七間房子了，一路以來我們都非常非常努力，但公司越成功，後來的我卻越來越厭世。

或許是長年沒日沒夜24H on call，也或許是幫公司做了太多骯髒事、賺了太多沒良心的錢，眼看著老闆從租小套房到買七間房，頻道訂閱數從數萬到現在全網追蹤667萬，我心中也變異越來越感到困惑：我賣了命，每年為前老闆賺進數千萬，承擔了只有實際受令執行的核心員工的高度風險，但為什麼我前幾年的月薪只領五萬多元？於是糟糕的貪念誤了自己。

這本是一份值得驕傲的工作經歷，但隨著職場壓力與道德妥協的積累，我逐漸迷失自我，一種不平衡的錯誤心態油然而生。

2020年前後，我在娛樂圈的朋友發生財務上的困難，我因而動了做AB合約的想法，這不是藉口，錯了就是錯了，現在回想這一切，我仍懊悔不已，任何人觸犯法律就要接受制裁，我必須面對犯的所有錯誤，和所有的不法牟利。

過去五個月來因為礙於事發當時已和前公司簽訂封口令不得對本案有任何發言，因此我也從未對前公司這段期間發表的相關影片及文章有任何回應，即使與事實相違也未曾反駁，卻被操作成神隱、人間消失；社交媒體上的每一條指責與謾罵都是我該受的，但我也很清楚對方的影響力巨大，不僅是觀察者，更是與論浪潮的推動者，更遑論有著真正的網軍，我是怎麼知道的？因為我曾經協助過。

數月前開始，我已多次提交還款計畫書，並且目前正在由司法審視起訴事項，無論未來有多艱難，我都必須積極努力工作，堅持積極還款並接受法律制裁。

然而，禍不及家人，我已經太不孝，也懇請前公司不要再為難我年邁的父母。他們已經因我的錯誤而感到無比痛苦，任何問題請來找我，請給予他們最基本的尊重與安寧。

也再次懇請前公司與大眾給我一條活路，給予真心改過自新的決心，讓我有機會重新腳踏實地穩定工作，並將所得盡力投入還款，逐步面對所有應承擔的責任。以實際行動贖罪，只希望能在最低限度的安寧中重新站起來，盡己所能彌補過去的過錯。

林沛蓁（蘿拉）

2024年12月31日