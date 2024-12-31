82歲許冠文合作甄子丹：以為找我拍《葉問5》　許願單挑「想加動作戲」

記者蕭采薇／台北報導

黃金拍檔黃百鳴與甄子丹繼《葉問》系列後再合作，打造獨特的法庭動作片《誤判》，由甄子丹執導並領銜主演。電影還找到近來演出票房強片《破.地獄》的喜劇泰斗許冠文，82歲的許冠文寶刀未老，笑說聽說要和甄子丹合作時，「我以為是要找我演《葉問5》。」

▲許冠文演出《誤判》，笑說原本期待有動作戲。（圖／華映提供）

《誤判》聯手金獎卡司許冠文、吳鎮宇、張智霖、鄭則士，與香港新生代朱栢康、張天賦共同演出。全台衝出破800萬票房佳績，上映首日成為新片開票冠軍，粉絲看得大口過癮，直呼最強的甄子丹滿血回歸，是繼《葉問》系列之後最好看的作品，交出超高分成績單。

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《誤判》邀請香港喜劇泰斗扮演法官一角，冷面笑匠的演技帶給觀眾無限驚喜。許冠文聽說要和甄子丹合作，笑說：「我以為是要找我演《葉問5》，我可以演大反派的，就可以和甄子丹過招了，我很喜歡跳舞，一直想要拍動作場面的，結果是演個法官。」

▲甄子丹執導並領銜主演《誤判》。（圖／華映提供）

許冠文表示只花了一杯咖啡的時間，聽黃百鳴說了5分鐘的故事便答應演出，「這是改編自真實案件，聽了劇情覺得很吸引我。」82歲的許冠文透露一直表達想和甄子丹演動作場面，想加動作戲，他笑說：「我有跟導演建議可以加一場法官被人尋仇的戲，但他拒絕了。」

許冠文因此覺得有點可惜，「我好欣賞他設計的動作，就像跳芭蕾舞一樣的優美。」但他在法庭上和甄子丹唇槍舌戰，你來我往，和動作場面同樣精彩，將法庭戲詮飾得有趣更充滿張力，而他在庭上不時糾正演出被告人的辯護律師朱柏康，兩人也默契十足，讓人不禁想起他們在《破.地獄》中的演出。

▲甄子丹飾演的檢察官霍子豪，發現案件的漏洞並試圖糾正這場「誤判」。（圖／華映提供）

影片改編自香港的一宗真實案件，描述一名年輕人因為幫朋友代收快遞包裹而捲入販毒案，最終導致27年的牢獄之災。甄子丹飾演的檢察官霍子豪，發現案件的漏洞並試圖糾正這場誤判，不惜冒著職業生涯和生命的風險，堅持為無辜者辯護，以捍衛法律的公信力與正義，卻在調查過程中揭露了更深層的黑暗事件，《誤判》於12月27日上映。