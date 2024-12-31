吳申梅絕美白紗曝光！　圓夢「合體偶像男神」

記者蔡琛儀／台北報導

吳申梅日前受邀至新加坡演出，並接下挑戰，演唱天后、前同門師姐江蕙組曲，此外她還見到偶像沈文程，「從出道以來就很受沈大哥照顧，可以在2024年終一起在新加坡同台，真的很感恩！」

▲吳申梅開心和沈文程相見歡。（圖／放音樂提供）

吳申梅這次和沈文程、李明洋、黃妃接力演出，特別的是，當時接到跨海邀約時，對方表示獅城粉絲票選希望可以聽到江蕙歌曲，因此情商吳申梅是否可以在演出中加入江蕙組曲段落，她馬上應允，「因為二姐是我心目中至高無上的神，可以受邀表演她的組曲，是很光榮的事。」但她也表示壓力不小，「希望不要唱不好，被觀眾轟下台。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳申梅特別選出自己最愛的江蕙歌曲〈惜別的海岸〉、〈酒後的心聲〉、〈感情放一邊〉，再加上觀眾票選第一名的〈家後〉，以Live band的方式串成組曲，博得滿堂彩，她也摩拳擦掌表示，元旦要好好沉澱一下，準備1月2日要上網登記二姐復出演唱會的票，「要帶媽媽和老公一起去朝聖！」

▲吳申梅受邀至新加坡演出。（圖／放音樂提供）

吳申梅本月才赴嘉義信吉電視台錄沈文程節目《台灣大歌廳》，沒想到過幾天兩人又在新加坡聚頭，她表示，沈大哥十分瀟灑，「一人行走江湖，來去自如，不管彩排、演出或趕飛機，都超自在。」表示是自己要多跟前輩偶像學習，又表示最喜歡沈大哥每次遇見都會誇一句：「我喜歡妳的聲音。」覺得前輩超親切，更覺得沈文程超級厲害，人生首次舉辦大型巡演，北中南都演完，還分別返場一次，明年2025的母親節假期又要捲土重來，直呼超厲害。