突被蘿拉「潑髒水」！　二伯、蔡阿嘎怒回嗆：吸毒仔急了開始造謠

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎今年5月指控旗下員工蘿拉（林沛蓁）透過AB合約不法牟利，蘿拉沉默7個月於31日發聲反咬蔡阿嘎「賺沒良心的錢」。然而，蔡阿嘎爆出早在28日與新北地院人員、警方一同到蘿拉位於蘆洲住處進行強制執行時，發現現場一名郭姓男子吸食電子煙，現場檢驗後發現有依托咪酯陽性反應，更搜出含有依托咪酯的「喪屍煙彈」。對此，二伯、蔡阿嘎紛紛透過IG發聲。

▲蘿拉反咬蔡阿嘎賺沒良心的錢，自己卻被爆出家中藏不法物品。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

二伯31日在Instagram限時動態分享蘿拉事件的報導，直言「從來沒想過，一個人可以是那麼糟糕」，接著再詳述了前往強制執行的詳情，透露發現蘿拉家中有不法物品，她坦言收到媒體詢問內容，他們本來選擇不回應，認為與雙方糾紛無關的事情就讓蘿拉自己處理，沒想到蘿拉卻突然發文潑髒水，企圖掩蓋自己不法行為的新聞，氣憤表示「針對林小姐所做的不實指控、毀謗、造謠抹黑的部分，我們也會委請律師提出告訴！」

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▲二伯發聲。（圖／翻攝自二伯IG）

另一方面，蔡阿嘎也在社群發聲諷刺蘿拉「笑死～吸毒仔急了，開始造謠了！拜託千萬別刪文、改文喔，律師蒐集到滿滿造謠、毀謗、抹黑素材了！準備全面提告！等一下我們晚點的正式聲明稿！」

▲蔡阿嘎發聲。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）

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