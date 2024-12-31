趙露思求閨蜜見面「救救我」　聊天對話曝光惹心疼：到底經歷什麼

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸人氣女星趙露思驚傳罹患失語症，全面暫停工作，沒想到隨後還爆出被經紀公司老闆辱罵毆打，掀起外界熱烈討論。對此，趙露思的女星好友朱銳在31日發聲，並附上和趙露思於22日的對話內容，一句「救救我」再度引發關注。

▲趙露思和朱銳感情相當好。（圖／翻攝自微博／趙露思工作室、朱銳JolieJolie）

朱銳強調，趙露思的前負責人自立門戶後，再到現在的負責人接手，大家都一直盡力保護趙露思，「我看到的，和小露自己跟我講的，她跟現在姐姐真的像親人一樣，小露自己也說她比以前開心了很多。」她希望大家能理解趙露思目前需要的是先好好休養，再慢慢處理問題。

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朱銳回憶起自己數年前被行業內一位編劇霸凌的經歷，趙露思當時心疼得想立刻在微博上為她發聲控訴不公，「所以作為朋友來講，現在都容易在這種氣頭上替她打抱不平。也希望大家理解朋友的心情，無意佔用公共資源。」朱銳也特別感謝所有真心關愛趙露思的粉絲，「謝謝你們一直的陪伴，她說她一直覺得自己是個很普的女孩，但因為你們，她會發光。謝謝你們無論何時何地，都一路相伴。」

▲朱銳發文。（圖／翻攝自微博／朱銳JolieJolie）

朱銳在貼文中，也附上了和趙露思的聊天截圖。只見趙露思在22日時，問她能不能立刻到杭州見面，朱銳原以為好友說的「現在」是指隔天，但趙露思又問：「今天可以嗎？」隨後表示：「救救我。」

朱銳強調，趙露思走到今天是靠自己一步一步努力得來的，「她走到現在是自己一步一步努力得來的，受了委屈憑什麼逼她退圈？」發文引網友心疼直說「『救救我』這三個字！無法想像她經歷了什麼，看見真的想哭」、「露思快點好起來吧」。

▲朱銳曝光與趙露思的對話。（圖／翻攝自微博／朱銳JolieJolie）

不過，也有不少粉絲對於朱銳的發文感到不滿，認為她是在替經紀公司開脫，「看不懂妳想表達什麼，銀河酷娛壓榨她沒得洗」、「不是，姐妳有看到她說那句救救我嗎？誰對她好露自己心裡有數，但是公司就是霸淩她的公司，這個沒得洗吧」、「姐那妳可以給我解釋一下，為什麼公司眼睜睜看著她拍戲拍到進醫院搶救嗎？明明14號就在吸氧，為什麼不讓她去治療，還要讓她拍戲呢？這是在保護她嗎」。