MAMAMOO輝人逢甲夜市連吃三攤 熱愛大腸包小腸

記者葉文正／台北報導

揮別2024，「2025蛇現幸福台中跨年夜」今晚在水湳中央公園熱鬧登場，除了邀請金曲歌后蔡健雅獨家獻唱、「五堅情」一起倒數後合體演出之外，還重金禮聘南韓MAMAMOO成員輝人（Whee In）來台；30日平安順利抵台的輝人，晚間先接受台中市大家長盧秀燕的邀請，在燒肉店大啖美食，胃口大開的她還把握彩排前的空檔前進逢甲夜市連吃三攤，心滿意足來到演出現場進行彩排。

▲輝人品嘗台灣美食。（圖／三立提供）

已經多次來台的輝人，對於台灣美食並不全然陌生，例如和市長共進晚餐時，盧秀燕請她喝的珍珠奶茶，就是她來台必喝的飲料；只是聽到盧市長介紹台中市珍奶的發源地，瞬間瞪大了雙眼；盧秀燕也藉機向輝人請教「火鍋」和「烤肉」的韓文該怎麼講，最後還送上台中名產太陽餅給輝人，輝人在工作空檔立刻打開來大快朵頤，直呼好吃。

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▲輝人在台灣烤肉。（圖／三立提供）

輝人回想過去來台的經驗，曾經在白天的市集玩過套圈圈遊戲、吃到味道非常鮮甜的烤扇貝，也難忘芒果的甜蜜滋味；所以這趟來台，她最大心願就是能有一點時間逛夜市：第一攤先買了綜合水果的糖葫蘆，直呼好甜好好吃，沒想到第二串卻是冷凍尚未退冰，硬梆梆咬不下去，連她自己都笑了。

▲輝人教台中市長盧秀燕烤肉。（圖／三立提供）

吃完甜的吃鹹的，輝人接著來到大腸包小腸的攤販，一口咬下去她露出滿足又驚訝的神情，說：「我是第一次吃，韓國沒有這種口味的香腸！」接著她又去了出名的「明倫蛋餅」，最大特色就是店家採用的不是一般蛋餅皮，而是自己調的麵糊，帶點甜味，讓輝人感到有點意外：「這改覺有點像甜點！」

敬業的輝人在滿足的口慾和食慾後，開心地來到台中水湳中央公園準備為今晚演出進行彩排，從最低溫在0度以下的韓國來到最低溫13度的台中，輝人覺得台中很暖和，開心表示：「見到很多粉絲朋友，很榮幸能受到邀請，讓我有機會來台中和大家一起跨年。」現場有很多歌迷來看輝人彩排，最後彩排結束，輝人還用中文跟粉絲們問候「新年快樂」「、謝謝你們喜歡我」、「明天見」才下台離開。

今晚，輝人將在台中水湳中央公園表演超過半小時，演出結束後還會在台上與台中市場盧秀燕，以及「五堅情」陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉、賴晏駒（小賴）一起陪觀眾倒數，迎接2025到來。台中「蛇現幸福」跨年晚會由三立都會台、台視主頻、群健電視及高點電視從31日晚間7點起現場直播，電信業者則由台灣大哥大MyVideo獨家播出。