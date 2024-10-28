ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

GD突曬全黑圖被挖藏「神秘回歸預告」網暴動　睽違9年出演MAMA

文／妞新聞

從讓全大韓民國掀起金髮狂熱的〈HEARTBREAKER〉，接著推出〈Breathe 〉、〈BUTTERFLY〉、〈One of a Kind〉、〈미치GO〉、〈Crayon〉、〈無題, 2014〉等SOLO歌曲都是封神之作，韓國天團BIGBANG隊長「GD（G-Dragon，權志龍）」距離上一張2017年發行的迷你二輯《權志龍》已經超過7年，2025年前終於讓粉絲等到回歸了！？

賣鞋＋當教授「副業嚇嚇叫」

GD被爆SOLO回歸日期

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G-DRAGON（@xxxibgdrgn）分享的貼文

[廣告]請繼續往下閱讀...

國際巨星GD不發歌，但可是沒有閒下來，不只出席時尚活動、拍畫報，同時持續經營主理品牌PEACEMINUSON個人事業，在今年又再度推出與NIKE聯名的鞋款，接著還跨足元宇宙以及AI人工智慧，挑戰「科學技術院（KAIST）」客席教授一職，忙到粉絲們紛紛調侃：「要忘記自己是歌手了！」

一直有傳聞2024年將要復工、發行個人新歌的GD，前陣子終於有媒體透露風聲，爆料巨星將於「10月25日發片」，不過本尊卻沒有承認，卻在近日於今年生日8月18日創立的新官方粉絲帳號「fanplusonedotcom」上，無預警上傳3張全黑圖片，只有意味不明的說明「Beyond-black」，加上TAG標籤GDRAGON2024、hiddengem，讓全網猜測回歸計劃終於啟動了嗎？

全黑圖藏「神秘訊息」

網友神解密這段話

▲GD全黑圖被網友解密藏訊息。（圖／翻攝自IG@hiphopplaya，下同）

原來全黑圖片不是真的一片黑！？有神人網友把圖片截圖下來後，後製調整亮度、對比等數據，發現把亮度拉高後，居然顯現出「loading… progress 10%」的字樣，疑似是預告回歸的進度，藏超深的彩蛋引爆熱議。

睽違9年登上MAMA

GD確定在「這一天」現身

「2024 MAMA AWARDS」也很配合時間點？繼aespa、ENHYPEN、ILLIT、INI、IVE、KATSEYE、RIIZE、TOMORROW X TOGETHER、ZEROBASEONE、TREASURE、李泳知、MEOVV、ME:I 、TWS 、朴軫永JYP，超豪華的第一波、第二波出演陣容藝人組合公開後，第三波名單除了人氣男團BOYNEXTDOOR、女團(G)I-DLE、歌手BIBI、虛擬男團PLAVE之外，赫然看到GD的名字，他將在11月23日在日本大阪場登台，今年不跪著看不行吧？

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

GD「破格濕長髮＋短褲」6張近況曝！鬆口當名校大學教授背後心境，權教授喊：跟我像

BIGBANG太陽演唱會「GD、大聲合體幕後照」曝光！曬超有愛抱抱照告白：我的愛

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

推薦閱讀

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！3天就被趕走　揭密超毛課程內幕

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！3天就被趕走　揭密超毛課程內幕

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！被誘服藥催眠過程　孫生嚇壞

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！被誘服藥催眠過程　孫生嚇壞

家寧遭挖上心靈課疑挨酸！　蕾菈看不下去：希望大家當個善良的人

家寧遭挖上心靈課疑挨酸！　蕾菈看不下去：希望大家當個善良的人

與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了

與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了

走鐘獎最佳動畫惹議！網諷「木棉花可投宮崎駿的片屠殺」呱吉回應

走鐘獎最佳動畫惹議！網諷「木棉花可投宮崎駿的片屠殺」呱吉回應

白癡公主揭發百萬心靈課SOP！學員「被關房內洗腦痛哭」　2類人是目標

白癡公主揭發百萬心靈課SOP！學員「被關房內洗腦痛哭」　2類人是目標

知名AV女優爆「半套店上班」！網紅PO「極樂照」興奮打卡　她怒開砲

知名AV女優爆「半套店上班」！網紅PO「極樂照」興奮打卡　她怒開砲

孫生爆料家寧「走鐘獎像被鬼附身」！　見她露詭笑狂碎唸：我很擔心

孫生爆料家寧「走鐘獎像被鬼附身」！　見她露詭笑狂碎唸：我很擔心

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

唐綺陽運勢／射手「小心第三者」水瓶感情停滯！ 獅子事業收穫多

唐綺陽運勢／射手「小心第三者」水瓶感情停滯！ 獅子事業收穫多

NanaQ被分手5天公開內幕！前男友全說了：見識遇到我算你倒霉這句話

NanaQ被分手5天公開內幕！前男友全說了：見識遇到我算你倒霉這句話

網紅現身同志大遊行！　公開出櫃心路歷程「曾無法理解家是避風港」

網紅現身同志大遊行！　公開出櫃心路歷程「曾無法理解家是避風港」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！3天就被趕走　揭密超毛課程內幕

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！被誘服藥催眠過程　孫生嚇壞

家寧遭挖上心靈課疑挨酸！　蕾菈看不下去：希望大家當個善良的人

與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了

走鐘獎最佳動畫惹議！網諷「木棉花可投宮崎駿的片屠殺」呱吉回應

白癡公主揭發百萬心靈課SOP！學員「被關房內洗腦痛哭」　2類人是目標

知名AV女優爆「半套店上班」！網紅PO「極樂照」興奮打卡　她怒開砲

孫生爆料家寧「走鐘獎像被鬼附身」！　見她露詭笑狂碎唸：我很擔心

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

唐綺陽運勢／射手「小心第三者」水瓶感情停滯！ 獅子事業收穫多

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Niusnews妞新聞, GD, 權志龍, 2024 MAMA, GDRAGON2024

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李英愛夫妻罕見放閃　73歲老公比她更逆生長⋯全場驚呆：根本沒皺紋
  2. 演唱會當天逝…周杰倫幫離世歌迷圓夢！　遺孀淚謝：彌補了遺憾
  3. 《神算鯊鯊鯊》許冠文、黃子華「破地獄」深入殯葬文化
  4. 李翰潔4度參賽選秀！甫登場全場沈默了　同期導師：心情複雜⋯
  5. 瘋電影／農民：愛慾情謎　農村漂亮女兒可以嫁得好價錢
  6. 女團淚灑遊樂園⋯成員脫口「很自私」！玩完擎天飛梭　她們崩潰了
  7. 李易為女兒下達「禁愛令」38歲才能談戀愛！ 　揚言出選立委修法
  8. 走鐘獎超時是Set的！歐耶老師2度發聲…出門口罩遮臉：不爭氣的我
  9. 瑤瑤錄影被工作人員調戲！　眼神侵犯喊「胸部又大又白」：男友好幸福
  10. 梅根尤物評《慾望城市》：凱莉怎麼可以搞砸每個人的一天？

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366