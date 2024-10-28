GD突曬全黑圖被挖藏「神秘回歸預告」網暴動　睽違9年出演MAMA

文／妞新聞

從讓全大韓民國掀起金髮狂熱的〈HEARTBREAKER〉，接著推出〈Breathe 〉、〈BUTTERFLY〉、〈One of a Kind〉、〈미치GO〉、〈Crayon〉、〈無題, 2014〉等SOLO歌曲都是封神之作，韓國天團BIGBANG隊長「GD（G-Dragon，權志龍）」距離上一張2017年發行的迷你二輯《權志龍》已經超過7年，2025年前終於讓粉絲等到回歸了！？

賣鞋＋當教授「副業嚇嚇叫」

GD被爆SOLO回歸日期

國際巨星GD不發歌，但可是沒有閒下來，不只出席時尚活動、拍畫報，同時持續經營主理品牌PEACEMINUSON個人事業，在今年又再度推出與NIKE聯名的鞋款，接著還跨足元宇宙以及AI人工智慧，挑戰「科學技術院（KAIST）」客席教授一職，忙到粉絲們紛紛調侃：「要忘記自己是歌手了！」

一直有傳聞2024年將要復工、發行個人新歌的GD，前陣子終於有媒體透露風聲，爆料巨星將於「10月25日發片」，不過本尊卻沒有承認，卻在近日於今年生日8月18日創立的新官方粉絲帳號「fanplusonedotcom」上，無預警上傳3張全黑圖片，只有意味不明的說明「Beyond-black」，加上TAG標籤GDRAGON2024、hiddengem，讓全網猜測回歸計劃終於啟動了嗎？

全黑圖藏「神秘訊息」

網友神解密這段話

▲GD全黑圖被網友解密藏訊息。（圖／翻攝自IG@hiphopplaya，下同）

原來全黑圖片不是真的一片黑！？有神人網友把圖片截圖下來後，後製調整亮度、對比等數據，發現把亮度拉高後，居然顯現出「loading… progress 10%」的字樣，疑似是預告回歸的進度，藏超深的彩蛋引爆熱議。

睽違9年登上MAMA

GD確定在「這一天」現身



「2024 MAMA AWARDS」也很配合時間點？繼aespa、ENHYPEN、ILLIT、INI、IVE、KATSEYE、RIIZE、TOMORROW X TOGETHER、ZEROBASEONE、TREASURE、李泳知、MEOVV、ME:I 、TWS 、朴軫永JYP，超豪華的第一波、第二波出演陣容藝人組合公開後，第三波名單除了人氣男團BOYNEXTDOOR、女團(G)I-DLE、歌手BIBI、虛擬男團PLAVE之外，赫然看到GD的名字，他將在11月23日在日本大阪場登台，今年不跪著看不行吧？

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