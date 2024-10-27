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金雞入圍／《周處》阮經天無緣影帝　《熱辣》賈玲爆冷槓龜「0提名」　

記者蕭采薇／台北報導

「金雞獎」27日公布入圍名單。原本不少人看到在對岸熱賣的《周處除三害》，阮經天有望以該片提名影帝，不過他並未出現入圍名單中。而減重50公斤演出《熱辣滾燙》，雖然話題和票房雙收，但同樣未受到評審青睞。

▲《周處除三害》阮經天片中從頭殺到尾、堪稱是行走兇器。（圖／一種態度電影股份有限公司提供）

▲《周處除三害》阮經天。（圖／一種態度電影股份有限公司）

賈玲為了《熱辣滾燙》先是增胖20公斤，再花10個月減肥50公斤，在兩岸都引起話題，也收穫34.6億元人民幣（約158億元台幣）的票房。但該片未受評審青睞，在所有獎項中並未獲得任何提名。最終《三大隊》、《年會不能停！》、《志願軍：雄兵出擊》、《我們一起搖太陽》、《熱烈》、《第二十條》將角逐今年的最大獎「最佳故事片」。

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阮經天沒有入圍，最終包括《熱烈》王一博、《飛馳人生2》沈騰、《白日之下》林保怡、《雪豹》金巴、《我們一起搖太陽》彭昱暢、《第二十條》雷佳音，將一同競爭影帝。

▲賈玲。（圖／翻攝自微博／熱辣滾燙）

▲賈玲為了《熱辣滾燙》減重50公斤，話題和票房雙收。（圖／翻攝自微博／熱辣滾燙）

而沒有賈玲影后之爭，將由《第二十條》馬麗、《洛桑的家事》加華草、《我們一起搖太陽》李庚希、《穿過月亮的旅行》張子楓、《倒倉》周美君、《乘船而去》葛兆美角逐。此外台灣觀眾熟悉的范丞丞、趙麗穎，也分別入圍最佳男配角和女配角。

第37屆「金雞獎」重要獎項入圍名單

最佳故事片
《年會不能停！》
《三大隊》
《志願軍：雄兵出擊》
《我們一起搖太陽》
《熱烈》
《第二十條》

最佳男主角
《熱烈》王一博
《飛馳人生2》沈騰
《白日之下》林保怡
《雪豹》金巴
《我們一起搖太陽》彭昱暢
《第二十條》雷佳音

最佳女主角
《第二十條》馬麗
《洛桑的家事》加華草
《我們一起搖太陽》李庚希
《穿過月亮的旅行》張子楓
《倒倉》周美君
《乘船而去》葛兆美

最佳男配角
《孤注一擲》王傳君
《三大隊》王驍
《年會不能停！》白客
《飛馳人生2》范丞丞
《雪豹》洛桑群培

最佳女配角
《乘船而去》劉丹
《走走停停》岳紅
《第二十條》趙麗穎
《我們一起搖太陽》徐帆
《又是充滿希望的一天》郭柯宇

最佳導演
《熱烈》大鵬
《孤注一擲》申奧
《志願軍：雄兵出擊》陳凱歌
《我們一起搖太陽》韓延
《三大隊》戴墨

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