走鐘獎／「山道猴子」作者本尊現身！　聊天室嗨翻暴動：這怎麼輸

記者劉宛欣／綜合報導

第6屆走鐘獎於26日登場，今年典禮重回台北，在台大體育館盛大舉行，紅毯由拿拿摳、蓋瑞主持，許多知名創作者紛紛參與盛會，而去年爆紅的「山道猴子」作者Eric Duan今天也現身，引起現象級討論的本尊一露臉，馬上就掀起聊天室暴動。

▲「山道猴子」作者Eric Duan。（圖／翻攝YouTube／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

Eric Duan被問到「得獎呼聲很高壓力會不會很大？」時坦言「有一點」，接著聊起「山道猴子」影片的創作靈感來源，他侃侃而談表示：「我以前加入很多機車的幹譙社團，但我其實是潛水沒在發文，看了很多破事，成為我上班時候的精神糧食，收集了很多破事data。」並且認了私下偶爾會去跑山。

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▲Eric Duan一現身引發轟動。（圖／翻攝YouTube／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

山道猴子系列爆紅之後，引發了致敬模仿風潮，Eric Duan態度也相當大方，並提出看法「看到大家發揮創意很好，但我知道很多人只想賺個快錢，我期待他們也能納入一些雋永的題材」，希望能看到更多有深度的作品，最後他也預告年底已經開始規畫下一個長篇影片，題材較為辛辣，觀眾可以好好期待。

▲Eric Duan預告年底將開始規劃新作。（圖／翻攝YouTube／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

Eric Duan一現身，聊天室觀眾紛紛興奮表示「是本人！」、「本人出現了！」、「哇是本尊」、「這怎麼輸」，網友一致覺得今年他一定會拿下獎項。