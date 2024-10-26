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李多慧自爆將在台開創事業　喝手搖飲必喝全糖　最愛飲料曝光

記者葉文正、孟育民／台北報導

第6屆走鐘獎今（26日）在台大體育館登場，韓國啦啦隊女神李多慧在典禮上擔任頒獎人，也是她首度走紅毯，抵達現場從保母車下車後火速被包圍，足見女神超高人氣，她以紫色澎澎裙登場，露出一雙大長腿，綁起包包頭，模樣十分可愛，眼尖粉絲發現李多慧的手中竟拿著手搖飲，立刻瘋猜飲料口味，竟然還是全糖，意外引發關注。

▲李多慧現身受到歡迎。（圖／記者葉文正攝）

▲李多慧現身受到歡迎，手上飲料也被討論。（圖／記者葉文正攝）

李多慧現身典禮現場，身穿可愛的澎澎裙，腳上卻踩著粉紅色布希鞋，肩上披著黑色皮衣外套，親切和粉絲們打招呼，卻意外被發現手中拿著手搖飲come buy的飲料，被粉絲放大後，發現是全糖的「百香搖果樂」。

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▲李多慧現身受到歡迎。（圖／記者葉文正攝）

▲李多慧選擇紫色蓬裙。（圖／記者葉文正攝）

李多慧說，這次選擇紫色短裙，是可愛俏皮不失性感，也穿上高跟鞋，紫色的顏色顯白，也有特別想要讓胸型好看，大家請期待。

▲▼李多慧。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

▲李多慧跳三振舞。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

至於明年會不會報名走鐘獎，她也說：「會的，我絕對要得獎！！！」相當篤定會參賽。

▲▼李多慧。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

▲李多慧。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

至於哪位YTR是李多慧的偶像，或最想合作的YTR？李多慧說：「最近也很想跟台灣的Youtuber一起合作，也很常聽到有人推薦我阿滴，有機會想跟阿滴一起合作，一起拍攝的話感覺很好玩！」她也透露，最近真的在準備環島，所以會拍攝台灣美麗的風景與美食。

由於粉絲們相當關心多慧明年球季的去留及規劃，李多慧也證實，明年會留在台灣，請大家不用擔心，還是會常常見到我的！而且有拿到就業金卡，希望有機會在台灣創立新的事業。

而她最近也跟Joeman合作，她嬌滴滴地說：「Joeman很照顧我，從之前在球場第一次見面，後來開設韓文課也有一起拍宣傳片，加上今天也會一起合作，事前有花時間一起討論，有討論雙方覺得有趣好玩的內容，請大家期待唷！」

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