直擊／w-inds.聞「初戀團」害羞笑了　熱情16蹲邊喊：你是我寶貝

記者吳睿慈／台北報導

日本「初戀團體」w-inds.陪粉絲走過20多個年頭，他們26日即將在TICC國際會議中心舉辦演唱會，這次巡演歌單走懷舊風，9成都是舊歌金曲，他們25日先接受台灣媒體訪問，橘慶太透露自己確實是念舊的人，有一雙拖鞋穿了20年沒丟，「穿上去可以轉換心情，變成要工作的氣氛」，他強調「腳感很好」，只是話題都在拖鞋上，他爆笑虧記者「台灣記者們怎麼這麼喜歡拖鞋」，當場化身代言大使表示「如果台灣有拖鞋代言可以找我，我會穿20年喔！」全場笑到鼓掌。

▲▼w-inds.答應26日演出跳16蹲。（圖／G-MUSIC提供）



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w-inds.為演唱會先行抵台，他們每回訪台都會學中文，25日接受台灣媒體訪問，同樣進行了一場語言交流，千葉涼平、橘慶太現場學了撩妹金句「這是我的手背，這是我的腳背，你是我的寶貝」，還搭配時下最流行的16蹲，兩人答應「明天會試試看」，他笑喊：「這樣做的話，大家會很嗨嗎？如果沒有我會生氣唷！」千葉涼平現場還跳了幾下，表示膝蓋沒問題。

▲橘慶太來台尋找「好的拖鞋」穿。（圖／G-MUSIC提供）



演唱會歌單9成都是經典舊歌，被問及有沒有在練到哪首歌體力不行了？千葉涼平、橘慶太笑了一下幽默答「全部吧」，他們選出大魔王〈Night Fight夜間飛行〉，涼平透露「我跟粉絲朋友們一樣，去找以前的舞蹈到底是怎麼編排的」，後來發現完整一首歌實在有難度，於是他們合夥另外4個舞蹈老師認領，「總共6個part大家認領，看誰來負責回憶編舞，再把每一首歌的舞蹈組起來」，橘慶太自虧：「我還特別挑簡單的來做。」

歌單走懷舊風，橘慶太也承認自己是念舊的人，「我有一雙從出道初期就穿的拖鞋，每次卻演唱會現場排練，我都會穿那雙拖鞋，腳感真的很好，穿上去才有要開演唱會的感覺，有一次穿了約莫10年，連造型師看鞋子已經破破爛爛，幫我準備其他雙，我立刻就覺得不對了。」還好造型師沒把鞋子丟掉，他笑說：「我還請造型師幫我修補繼續穿，到現在大概也穿了20年。」他加碼爆料「明天去演唱會會場，我也會穿那雙拖鞋！」

▲歌單都是懷舊歌單，兩人坦言「〈Night Fight夜間飛行〉很難」。（圖／G-MUSIC提供）

話題突然關注於拖鞋上，橘慶太忍不住好奇「台灣記者們這麼喜歡拖鞋的話題嗎？」全場笑出來，打算轉換題目時，他又自己補充：「再讓我補充一點，希望大家可以推薦我好穿的拖鞋！」涼平則在一旁大笑：「我剛剛才知道他這麼喜歡那雙拖鞋，他要喜歡拖鞋我沒意見。」

▲w-inds.台灣學金句「你是我的寶貝」。（圖／G-MUSIC提供）



兩人學以致用，當在學中文「這是我的手背，這是我的腳背，你是我的寶貝」，橘慶太幽默笑答「那腳背可以換成拖鞋嗎？」全場笑到倒下。而他們得知被台灣粉絲封為「初戀團體」，兩人眼睛瞪大表示「不知情」，橘慶太幽默說：「那下次抵台時，我們做一支旗子，上面寫『w-inds.就是初戀』。」