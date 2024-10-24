林志玲3歲兒拿吉他唱歌！　AKIRA公開「背後大功臣」是他室友

記者劉宛欣／綜合報導

EXILE放浪兄弟成員AKIRA（黑澤良平）與台灣名模林志玲在2019年結婚，夫妻倆育有一名2歲多的兒子。AKIRA近來參加節目《披荊斬棘》第四季的錄製，即將於25日迎來總決賽，搶奪17個成團名額，製作單位在決賽前安排了畢業晚會，讓參賽者們互道感激，AKIRA便趁機對室友、日本知名吉他手MIYAVI表達謝意。

▲AKIRA與林志玲婚後生活甜蜜。（圖／資料照）

AKIRA在晚會上特別點名室友MIYAVI（雅），透露MIYAVI忍受了自己每晚的打鼾聲，還讓他最感動的是，快3歲的兒子因為看了MIYAVI的表演後，首次拿起吉他學唱歌。他這次在《披荊斬棘4》展現出許多未曾公開的一面，如淚腺脆弱、怕吃辣以及睡覺會打呼。MIYAVI爆料曾經錄下AKIRA打呼，手機裡全是AKIRA的影片。

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▲AKIRA透露3歲兒子看了MIYAVI影片後，首次拿起吉他唱歌。（圖／翻攝自微博）

外表粗獷的AKIRA內心相當細膩，這次畢業晚會上，他獲得了「哥壇連載作家獎」，原因是自節目開播以來，他已經在社群上發布了31篇「小作文」，累積字數達1萬2424字，每一篇都真情流露，他上台領獎時也表示「我還在學習中文，平時有語言不通的地方，我都會記錄在部落格上」。