籃籃2000萬新家辦入厝趴！胡瓜親登門送禮　可愛睡衣賣萌畫面曝光

記者孟育民／台北報導

啦啦隊女神籃籃日前砸2000萬在新莊買下新家，綜藝天王胡瓜更親自登門拜訪，在Youtube頻道《下面一位》，相約賴慧如、郭宗祐、阿翔、宜芳到籃籃家參加入厝趴，全員換上各種不同特色的睡衣，開啟了睡衣走秀，其中胡瓜穿上可愛睡衣、戴上俏皮髮帶，對鏡頭比起可愛pose耍可愛，卻被其他人虧：「是女僕吧！」

▲▼籃籃舉辦入厝趴，胡瓜換上可愛睡衣賣萌。（圖／翻攝自YouTube／下面一位）



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而大家也不光是手空而來，紛紛準備了入厝禮物，胡瓜準備了馬桶刷送給籃籃，「馬桶不清乾淨，穢運會跟著來，而且最主要是希望你通，把你厄運通到地下道去。」事實上，胡瓜先前就已經送過一套寢具組給籃籃，價值近10萬，讓籃籃直呼捨不得用，她趁機表示：「今天就是等你一起來換。」

▲胡瓜送馬桶刷。（圖／翻攝自YouTube／下面一位）

▲眾人玩開畫臉。（圖／下面一位提供）

接著眾人一時興起玩起了抽卡遊戲，抽到誰就要請客，郭忠祐抽出了一張有大頭貼的黃色卡片，眾人一頭霧水時胡瓜調皮的自首，是他把敬老卡一同放入想說分散機會，也和大家一起分享他終於領取敬老卡的喜悅。

隨後玩起猜拳遊戲，輸家要負責去領餐點，戰況激烈的玩了幾回合，沒想到胡瓜落敗，不過意外的也獲得了取餐初體驗。胡瓜氣喘吁吁地搬運十幾人份的餐點，又輸了遊戲要再幫大家拿碗筷，讓身穿一身女僕，彷彿真的成為女僕的胡瓜氣的喊：「這什麼入厝趴，根本是欺負人趴！」

▲胡瓜幫大家拿碗筷。（圖／翻攝自YouTube／下面一位）

最後胡瓜也親自幫籃籃換上他送禮的高級床單，不過胡瓜像是家事新手，也讓他學會了換床單的技能。做完家事後也開玩笑向主人籃籃表示：「太太，那我就先下班了！」真的化身為女僕般服侍的橋段逗得大家歡笑一片。



