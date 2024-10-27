《浪漫這一家》珉豪、孫娜恩化身銀幕情侶　池珍熙久違出演喜劇大獲好評

文／人物誌

韓國JTBC韓劇《浪漫這一家》，由《我的ID是江南美人》製片金多藝擔任導演，並集結崔珉豪、池珍熙、金志秀、孫娜恩，演出充滿歡笑與淚水的另類家庭喜劇。《浪漫這一家》上架Netflix時，曾強勢攻佔台灣TOP 1節目，尤其SHINee成員崔珉豪、Apink前成員孫娜恩的高顏值組合，還有ASTRO成員尹產賀的加入，偶像出身的主要角色引起了粉絲對作品的關注。

《浪漫這一家》劇情講述經歷離婚、獨自撐起全家的愛妍（金志秀飾），與女兒美來（孫娜恩飾）、兒子賢在（尹產賀飾）過著刻苦卻幸福的日子；美來自從出社會後，便成了家中的經濟支柱，不僅化身愛妍的最佳幫手，更是使賢在能無憂地面對大學課業。一日，愛妍的租屋處發生神秘火災，房東命喪火海後公寓旋即轉賣他人，而那神秘的新房東，竟是消失11年的父親武進（池珍熙飾），突然的出現又將有何企圖？

▲《浪漫這一家》。（圖／JTBC，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

池珍熙化身痴情追愛大叔，久違出演喜劇大獲好評

當年因為武進熱衷於創業，卻總是無法獲得成功，債台高築的情況讓家人備受煎熬，實在忍無可忍的美來用惡毒的發言，將武進趕出家門；時隔11年，賺得盆滿缽滿的武進來到家人的面前，原本認定武進因故離世的三人，看見他的出現無不嚇得目瞪口呆。原來，武進買下公寓是為了追回愛妍、挽回子女，當年趕走父親的美來自然第一個跳出來反對，父女倆甚至立下打賭的協定，展開了爭奪愛妍的行動。

作為近年韓國帥大叔代表之一的池珍熙，曾以《大長今》紅遍亞洲圈，一直以親和力與愛家形象深受觀眾、影劇從業人員的喜愛，現年53歲的他，以暖人心脾的形象詮釋急欲彌補妻兒的糊塗老爸。劇集用幽默詼諧的方式，刻畫單親家庭的艱辛，那份遲了十年的父愛，如今一次還回母女倆，種種行為都看似荒謬且離譜，再加上好嚼舌根的街坊鄰居，使每個逗趣橋段充斥滿滿生活感。

亮點滿滿！KPOP二代團驚喜組合，崔珉豪、孫娜恩化身銀幕情侶

隨著武進不求回報地付出，美來終於體會到父親陪伴的滋味、愛妍在步入中年後找到陪伴的人，家中成員逐漸接受消失11年的武進回歸，只是武進為何能夠飛黃騰達？首集神秘的火災真相為何？武進藏有何不可告人的秘密？諸多謎團只能留待劇迷自行去破解。另外，美來與泰平（崔珉豪飾）令人稱羨的社內戀情，兩人的格差戀愛又將如何修成正果？想必是多數劇迷期待的劇情支線。

泰平表面上是超市保全，實則是財閥公子的身分；深深被美來工作模樣吸引的他，總是在美來受挫時給予幫助，SHINee珉豪的演出無疑是實現大家理想男友的形象。除此之外，三代男團ASTRO成員尹產賀的加入，對於AROHA們可謂是天大好消息，身為「忙內」的尹產賀在劇中出演要角並廣受好評，期待日後在影劇界繼續走花路。

《浪漫這一家》全劇共12集，全集現已上架Netflix。

延伸閱讀

家人之間的結與解：《最初的晚餐》家的味道，餐桌上的幸福時光

《我的意外室友》：華視溫馨台語輕喜劇，描繪青銀共居大不易

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。