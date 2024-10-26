小孟老師／10月26日星座運勢　雙魚想愛就要主動

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：理性看待事務

感情：表達曖昧之情

財運：止血恢復好運

幸運色：咖啡色

貴人：巨蟹

小人：雙子

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雙子座

工作：合作互助互利

感情：溫馨浪漫氣氛

財運：穩健長期投資

幸運色：粉紅色

貴人：水瓶

小人：雙魚

天秤座

工作：掌握主導權力

感情：感情進展穩定

財運：清空之後成長

幸運色：黑色

貴人：魔羯

小人：處女

【土象星座】

魔羯座

工作：待人有情有理

感情：甘願為愛奉獻

財運：只缺臨門一腳

幸運色：橘色

貴人：處女

小人：巨蟹

金牛座



工作：工作興奮努力

感情：得到愛的力量

財運：規避財務虧損

幸運色：金色

貴人：射手

小人：魔羯

處女座

工作：事業穩定經營

感情：認識更多異性

財運：家庭開銷節省

幸運色：黑色

貴人：牡羊

小人：水瓶

【水象星座】

巨蟹座

工作：思考展現能量

感情：細節暖人心房

財運：財運蒸蒸日上

幸運色：淡藍色

貴人：雙子

小人：天蠍

天蠍座

工作：轉換跑道成功

感情：途中邂逅愛情

財運：重大消息出現

幸運色：橙色

貴人：雙魚

小人：射手

雙魚座

工作：工作順心順利

感情：主動聯繫對方

財運：止血彌補虧損

幸運色：紅色

貴人：天秤

小人：獅子

【火象星座】

牡羊座

工作：善良正直友善

感情：彼此相處甚歡

財運：標的物有價值

幸運色：黑色

貴人：獅子

小人：天秤

獅子座

工作：爭執減少很多

感情：璀璨笑容伴隨

財運：財運穩定上升

幸運色：黃色

貴人：金牛

小人：牡羊

射手座

工作：做事有條有理

感情：溫馨體貼入微

財運：心中自有分寸

幸運色：淡藍色

貴人：天蠍

小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。